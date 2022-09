Frasi sul rispetto, le più vere da conservare e donare

Fonte: 123RF Frasi sul rispetto, aforismi e citazioni

Avere considerazione di un’altra persona, di quello che è, ma anche di noi stessi e delle nostre potenzialità è uno degli obiettivi che ci si deve porre nella vita. Il rispetto è essenziale, è alla base dell’educazione e ci insegna a riconoscere le virtù e le qualità degli altri, a comprendere la loro superiorità, o anche solo a valorizzarne l’esperienza. Rispettare gli altri, inoltre, ci permette di comprendere quanto possa dare soddisfazione mantenere un atteggiamento gentile e aperto verso le persone. Quando si manca di rispetto a qualcuno, invece, si commente un atto che può causare dolore, soprattutto se l’altra persona non lo merita. Quindi bisognerebbe sempre cercare di mantenere un atteggiamento pacifico e fare della gentilezza il proprio tratto caratterizzante.

Da non sottovalutare anche il rispetto verso se stessi, che non può mancare. Perché siamo proprio noi a dover essere i primi ad amarci e a non deluderci: solamente così potremo imparare a rispettare noi e le persone che abbiamo accanto.

Le frasi sul rispetto ci mostrano tutto questo e DiLei ha scelto alcune delle citazioni e degli aforismi più belli e importanti in merito: da custodire, oppure da scrivere a qualcuno affinché dia davvero valore a questo comportamento che va mantenuto sia verso di noi sia verso gli altri.

Frasi sul rispetto reciproco

Sembra banale affermare che i rapporti con gli altri devono basarsi sul rispetto, ma non è così. E non si intende solo i legami stretti, quelli con le persone alle quali vogliamo bene, ma tutti. Anche quelli che si possono instaurare con gli individuo che incontriamo. Perché la gentilezza, così come un atteggiamento aperto verso ciò che sono o pensano gli altri, sono i primi mattoni per costruire rapporti capaci di accogliere ogni unicità e darle valore. E se noi rispettiamo gli altri allora, in teoria, dovremmo essere ricambiati con la stessa moneta: le frasi sul rispetto reciproco.

Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo. (Tiziano Terzani)

L’allievo Tse Kung chiese: esiste una parola che possa esser la norma di tutta una vita? Il maestro rispose: questa parola è ‘reciprocità’. E cioè, non comportarti con gli altri come non vuoi che gli altri si comportino con te. (Confucio)

La pace vera nasce dalla comprensione reciproca, dal rispetto, dalla fiducia. I problemi della società umana dovrebbero essere risolti in modo umano, e la non-violenza fornisce un approccio adeguato.

(Tenzin Gyatso)

(Tenzin Gyatso) Un padre nel rapporto con suo figlio ha da ridurre lo spazio e da costruire piano piano un ponte, fra sé e la piccola nuova vita, come facevano le nonne ferro e lana, maglia dopo maglia, la tela della fiducia, del rispetto, dell’amore reciproco. (Anton Vanligt)

Le identità sono ancoraggi saldi e irrinunciabili, ma non devono diventare trappole per catturare e dividere i popoli. Il rimedio è nel dialogo. Perché attraverso il dialogo identità diverse imparano a conoscersi ed a rispettarsi reciprocamente, sia per quel che hanno in comune, sia per quel che le rende differenti. È pazzesco pensare che specialmente le tre grandi religioni monoteistiche, i tre rami della famiglia di Abramo, siano destinate a scontrarsi e non, invece, a convivere pacificamente, pur nella loro diversità. (Giuseppe Pisanu)

Una delle più sincere forme di rispetto è ascoltare ciò che un’altra persona ha da dire. (Bryant H. McGill)

Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco. (Johann Wolfgang Goethe)

Io mi rivolgo a tutti nella stessa maniera, sia esso lo spazzino o il rettore dell’università. (Albert Einstein)

Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un’altra persona, dalla convinzione che l’altro abbia qualcosa di buono da dire; presuppone fare spazio, nel nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua opinione e alle sue proposte. Dialogare significa un’accoglienza cordiale e non una condanna preventiva. Per dialogare bisogna sapere abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore umano. (Papa Francesco)

Frasi sulla mancanza di rispetto

Mancare di rispetto a qualcuno è un atteggiamento deprecabile, perché non solo non porta da nessuna parte ma è anche nocivo per noi stessi dal momento che non ci permette di crescere come individui. Possiamo essere noi a sbagliare, ma possiamo anche essere le vittime. E se a comportarsi in questo modo è una persona che ci sta accanto, allora la mancaza di rispetto di conseguenza diventa anche una mancanza di fiducia. I rapporti, nella maggior parte dei casi, così si sgretolano sotto la pressione di comportamenti che causano sofferenza.

Le frasi più profonde e vere sulla mancanza di rispetto.

Non avrai mai l’approvazione di qualcuno supplicandola. Quando sei sicuro del tuo proprio valore, il rispetto segue. (Mandy Hale)

Se per una volta tradisci la fiducia dei tuoi concittadini, non riguadagnerai mai la loro stima e rispetto.

(Abraham Lincoln)

(Abraham Lincoln) I giovani d’oggi sono spaventosi. Non hanno assolutamente nessun rispetto per i capelli tinti.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Per tutta la vita le persone ti faranno arrabbiare, ti mancheranno di rispetto e ti tratteranno male. Lascia che Dio si occupi delle cose che fanno, perché altrimenti l’odio nel tuo cuore consumerà anche te. (Will Smith)

Colui che non ha rispetto per gli dei e per se stesso, anche se respira, non vive affatto. (Proverbio sanscrito)

Se è un dovere rispettare i diritti degli altri, è anche un dovere far rispettare i propri. (Herbert Spencer)

Non potranno mai toglierci il rispetto per noi stessi, se non saremo noi a darglielo. (Mahatma Gandhi)

Prima mi scaldavo se qualcuno mi mancava di rispetto, ora relativizzo. Ho capito che non lo puoi pretendere, il rispetto. (Cristiana Capotondi)

Se una persona ti ama ma non ti rispetta, allora non può essere vero amore. (Amit Kalantri)

Non mancare mai di rispetto alla buona società… solo chi non riesce ad accedervi lo fa. (Oscar Wilde)

Di fondo, secondo me, dietro un tradimento c’è il fatto che non hai ancora capito che cosa significa amare. La cosa più grave è la mancanza di rispetto nei confronti dell’altro: pensi a te e non pensi più all’altro, al fatto che lo potresti far soffrire. Il rispetto ci dovrebbe sempre essere in una coppia; se è mancato, poi la fiducia va riconquistata. (Vittoria Puccini)

Frasi sul rispetto di coppia

Nella coppia il rispetto è fondamentale. In amore, infatti, lasciare spazio all’altra persona, permetterle di esprimersi e accettare le differenze vedendole come un arricchimento, sono parte integrante di un rapporto sano. E basato sulla fiducia e sull’amore, che sono elementi importantissimi nella costruzione di una relazione con solide basi. Rispettare chi si ama è parte stessa dell’amore, perché questo sentimento non può sopravvivere senza.

Le frasi sul rispetto nella coppia parlano proprio di questo e ci insegnano la strada da percorrere affinché avvenga davvero, ma anche quali sono gli errori da evitare.

Citazioni e aforismi sul rispetto nella coppia.

Tutti noi abbiamo bisogno di sentire che contiamo qualcosa per qualcuno: daremo invariabilmente il nostro amore, rispetto e attenzione alla persona che soddisfa questo bisogno. (Ari Kiev)

L’amore è il rispetto intellettuale per chi hai vicino. Dobbiamo amare l’altro, non il nostro riflesso nell’altro. (Roberto Vecchioni)

Non trattare le persone come mezzi, perché esse sono fini a se stesse. Relazionati a loro con amore e rispetto. Non possederle mai e non esserne posseduto. Non dipendere da loro e non creare persone dipendenti intorno a te. Non creare dipendenza in alcun modo; resta indipendente e lascia che anche gli altri lo siano. (Osho)

Il primo effetto dell’amore è di ispirare un gran rispetto: si ha una sorte di venerazione per ciò che si ama. È giustissimo: non si vede nulla nel mondo di così grande come ciò che si ama. (Blaise Pascal)

C’è un momento in cui l’amore diventa eccessivo e incontrollabile. L’amore per l’altro non deve mai sovrastare il rispetto per l’altro. (Fabrizio Caramagna)

Il carattere attivo dell’amore diviene evidente nel fatto che si fonda sempre su certi elementi comuni a tutte le forme d’amore. Questi sono: la premura (o cura), il rispetto, la responsabilità e la conoscenza. (Erich Fromm)

Se una persona ti ama ma non ti rispetta, allora non può essere vero amore. (Amit Kalantri)

L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto.

(Rudolf Nureyev)

Frasi sul rispetto in famiglia

Rispettare i nonni, i figli, i genitori, gli amici che sono come fratelli e i fratelli stessi: il rispetto in famiglia è base solida per legami veri, ricchi di affetto, comprensione e che regalano quella sensazione di protezione e cura, che solamente il nucleo delle persone più importanti ci può donare.

Le frasi sul rispetto in famiglia sono numerose, scritte da tanti pensatori e pensatrici di ogni epoca che hanno voluto valorizzare la bellezza e la sicurezza di vivere tra persone che si apprezzano reciprocamente per ciò che sono, senza avere il desiderio o la volontà di cambiarsi.

Le citazioni e gli aforismi più profondi sul rispetto all’interno di una famiglia.

Yu Tse disse: Fra quanti rispettano il padre, la madre e i fratelli, pochi davvero trasgrediscono ai propri superiori! E non si è ancora visto un uomo che non volendo trasgredire ai superiori provochi poi del disordine. Per il signore tutto ciò è fondamentale: è infatti da questo che nasce la «norma». Il rispetto verso i genitori e verso i fratelli è infatti la base della superiorità. (Confucio)

Per me la famiglia e gli amici sono sacri. L’amicizia non è una parola vuota. L’amicizia significa dovere, responsabilità e rispetto. E cascasse il cielo, io rispetterò sempre gli amici. (Tony Zacchia)

Rispetta il prossimo tuo come te stesso, e anche qualcosa di più. (Leonardo Sciascia)

Ho imparato a rispettare le idee altrui, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare.

(Norberto Bobbio)

(Norberto Bobbio) Fa’ che i tuoi familiari ti rispettino piuttosto che temerti, perché l’amore segue il rispetto, più che il timore l’odio. (Demostene)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

La forma più vera di amore è come ti comporti verso qualcuno, non cosa senti per lui. (Steve Hall)

Un tempo era grande il rispetto per una testa ricoperta di capelli bianchi. (Ovidio)

Il rispetto… è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici.

(Annie Gottlieb)

(Annie Gottlieb) Ho bisogno di provare per mia madre il rispetto che si prova per un ideale. (Anna Frank)

Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo. (Tiziano Terzani)

Una delle più sincere forme di rispetto è ascoltare ciò che un’altra persona ha da dire. (Bryant H. McGill)

Frasi sul rispetto di se stessi

Rispettare se stessi è importante, perché il rapporto più duraturo è proprio quello che si crea con il proprio io interiore. E perché è solo imparando a rispettarsi che lo si può fare anche con gli altri. Non serve a nulla affannarsi nel tentare di accettare e accogliere il prossimo, se non lo si fa innanzitutto con se stessi. Amarsi è il più grande gesto che si può compire per fare del bene a noi e agli altri. E vale anche il contrario: solamente con un comportamento corretto verso gli altri, ci si può davvero stimare.

Le frasi sul rispetto di se stessi, per non dimenticarselo mai.