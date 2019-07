Amami e rispettami, come vorresti fosse fatto con tua figlia

editato in: da

Ogni uomo, dovrebbe amare e rispettare la propria compagna con gentilezza, passione e comprensione. I tradimenti, le bugie, la violenza, non dovrebbero essere contemplati in un rapporto di coppia.

La regola del “non fare agli altri, quello che non vorresti essere fatto a te”, è applicabile anche nei rapporti di coppia, in particolare nell’atteggiamento della controparte maschile.

Ogni uomo desidera per la figlia, un compagno che la tratti bene, la ami e la rispetti. Una pretesa più che lecita, quella da parte di ogni padre, di vedere la figlia in compagnia di un uomo maturo, gentile e cortese che la faccia sempre sentire una regina.

È proprio a partire da questa volontà, che ogni uomo dovrebbe amare una donna, proprio come vorrebbe fosse amata la figlia.

Le discussioni e i confronti servono a far crescere la coppia. La violenza, verbale e fisica, la distrugge e annienta l’anima della controparte. Un uomo, non dovrebbe mai urlare contro la propria compagna, soprattutto in presenza della figlia.

Un atteggiamento del genere, è dannoso, non solo per la relazione stessa ma anche per la crescita dei bambini. Se i vostri figli, assistono a litigi violenti e orribili, cadranno nella convinzione di dover sopportare, in futuro per amore, anche determinati atteggiamenti.

Da mamme, dovrete insegnare alle vostre bambine che ci sono dei limiti che un uomo, non deve mai superare. Da donne, compagne e mogli, avete il diritto e il dovere di mettere in chiaro, nella vostra testa e nel rapporto, quegli stessi limiti. Dovete pretendere, dal vostro compagno rispetto e gentilezza.

Il vero amore, conosce soltanto sentimenti nobili: tuttavia accade che alcuni uomini si lascino andare ad atteggiamenti discutibili. Ricordategli che amare è una responsabilità da portare avanti con dignità. Se non sono pronti a farlo, la coppia non ha ragione di esistere.

Pretendete sempre, un amore delicato, da curare e coltivare come una rosa in uno splendido giardino. Solo così, la vostra relazione sarà al riparo da ogni uragano

Il potere del buon esempio, funziona. Ricordate al vostro uomo, qualora dovesse assumere un atteggiamento sbagliato, ad amarvi e rispettarvi, esattamente come vorrebbero fosse fatto alla loro bambina.