Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock Il 20 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Felicità: la scienza spiega perché è così difficile da mantenere e come coltivarla

Oggi è la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012 per ricordare che il benessere delle persone è un obiettivo globale e non una responsabilità in capo alla singola persona. Eppure le notizie che arrivano dalla scienza non sono esattamente rassicuranti. Vediamo perché.

Siamo davvero più infelici?

Il World Happiness Report 2026, pubblicato in questi giorni dall’Università di Oxford in collaborazione con Gallup, segnala che l’uso intensivo dei social media sta contribuendo a un calo del benessere tra i giovani nei paesi anglofoni e nell’Europa occidentale, con effetti particolarmente preoccupanti tra le ragazze adolescenti.

La Finlandia si conferma per il nono anno consecutivo il paese più felice del mondo, seguita da Islanda, Danimarca, Costa Rica, Svezia e Norvegia. L’Italia? Non pervenuta nelle prime posizioni. Ma al di là delle classifiche, la domanda più interessante forse è un’altra: che cos’è davvero la felicità e perché è così difficile da mantenere?

La felicità è una questione di abitudine

Prima di tutto, togliamo di mezzo un malinteso comune: la felicità non è uno stato permanente. Non è il traguardo che raggiungi quando hai la casa, il lavoro, la relazione giusta.

Dal punto di vista psicologico, la felicità è infatti meglio descritta come un insieme di tre elementi:

emozioni positive frequenti;

assenza di emozioni negative intense;

una sensazione generale di soddisfazione per la propria vita.

A livello neurologico, poi, la felicità coinvolge principalmente due sistemi: la dopamina, che ci spinge verso obiettivi e ricompense, e la serotonina, che contribuisce alla sensazione di calma e benessere di fondo. Non sono le uniche molecole in gioco, ma sono le più importanti.

Ma oltre alla chimica c’è anche qualcosa di straordinariamente umano in questo processo: il cervello è plastico, cioè cambia fisicamente in risposta alle nostre esperienze. Questo significa che possiamo, entro certi limiti, “allenare” il nostro senso del benessere, come si allena un muscolo, ma c’è un trabocchetto enorme e si chiama adattamento edonico.

Il tapis roulant che non porta da nessuna parte

Immagina di comprare la macchina dei tuoi sogni. La prima settimana sei euforica. Dopo tre mesi, sicuramente ti piace ancora, ma è solo una macchina. Questo è l’adattamento edonico: il cervello si abitua a qualsiasi cosa, positiva o negativa, e tende a riportarci verso il nostro livello di umore di base.

Il meccanismo ha un senso evolutivo: se fossimo travolte dalla gioia ogni volta che mangiamo o ci rifugiamo al caldo, perderemmo la motivazione ad andare avanti. L’adattamento quindi ci mantiene in movimento, ma in un mondo in cui inseguiamo felicità attraverso acquisti, promozioni e like, diventa una trappola.

Gli studi classici su questo tema sono illuminanti: persone che hanno vinto alla lotteria, dopo circa un anno, riportavano livelli di felicità simili a quelli precedenti alla vincita. Lo stesso meccanismo vale per eventi negativi: molte persone con gravi disabilità acquisite riferiscono, dopo un periodo di adattamento, livelli di benessere sorprendentemente simili a quelli pre-infortunio.

Cosa rallenta questo meccanismo? Le ricerche indicano alcune pratiche efficaci, come la gratitudine quotidiana, ovvero l’attenzione deliberata alle cose che funzionano.

Il cervello a volte mente

Se l’adattamento edonico è la prima trappola, i bias cognitivi sono la seconda. Il cervello, contrariamente a ciò che si pensa, non è una macchina razionale: è un organo che ha imparato a prendere scorciatoie per risparmiare energia e queste scorciatoie spesso distorcono la nostra percezione della realtà e quindi della felicità.

Il bias dell’ottimismo è uno dei più pervasivi: tendiamo a sovrastimare le probabilità che ci capitino cose buone e a sottostimare quelle delle brutte. Di per sé non è negativo, ci spinge ad agire, a rischiare, a sperare, ma diventa problematico quando ci porta ad aspettarci troppo da un certo evento futuro (quella vacanza che “cambierà tutto”, quel lavoro nuovo che “finalmente mi renderà felice”), salvo poi scontrarci con la realtà.

Ancora più subdolo è l’anchoring bias, cioè l’effetto di ancoraggio: la prima informazione che riceviamo su qualcosa diventa il riferimento inconsapevole con cui giudichiamo tutto il resto, quindi se la tua prima esperienza di relazione sentimentale era intensa e romantica, tutte le relazioni successive verranno inconsciamente confrontate con quella. Se il tuo primo lavoro era stimolante e ben pagato, ogni lavoro successivo ne uscirà ridimensionato. E così via.

Felicità maschile e femminile

Le ricerche in medicina di genere mostrano che le donne tendono a costruire la propria felicità in modo più relazionale: le amicizie profonde, la qualità dei legami familiari, il senso di essere viste e ascoltate hanno un peso molto maggiore sul benessere femminile. Questo le rende potenzialmente più ricche di risorse sociali, ma anche più vulnerabili alla ruminazione, quel pensiero circolare che continua a tornare sui problemi invece di lasciarli andare.

Gli uomini, invece, tendono a legare il proprio senso di soddisfazione a dimensioni come lo status, il raggiungimento di obiettivi, il riconoscimento esterno. Meno portati culturalmente a chiedere supporto emotivo, mostrano spesso una minore resilienza nelle fasi di crisi prolungata.

Il World Happiness Report 2026 dedica un intero capitolo alle differenze di genere nell’impatto dei social media sul benessere degli adolescenti, evidenziando che gli effetti negativi sono particolarmente marcati tra le ragazze. Non è sorprendente: le piattaforme algoritmiche amplificano esattamente i meccanismi più vulnerabili (il confronto con gli altri, body image, validazione sociale) che già pesano di più sul benessere femminile.

Per gli uomini, la sfida è imparare a riconoscere e nominare le emozioni, cercare connessioni autentiche invece di competizione e accettare che la vulnerabilità non è debolezza.

Cosa fare, a partire da oggi

Se l’adattamento edonico ci riporta sempre al punto di partenza, se i bias cognitivi distorcono le nostre aspettative e se uomini e donne hanno bisogni di benessere parzialmente diversi, esistono comunque azioni concrete e accessibili.

Alcune, supportate dalla ricerca: