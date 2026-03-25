Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock Il cervello memorizza il gesto della scelta, non solo il suo valore: così nasce il repetition bias.

Perché ogni mattina compri lo stesso caffè, anche quando al supermercato c’è un’offerta migliore? Perché torni sempre allo stesso bar, allo stesso ristorante, allo stesso “tipo” di persona con cui stare?

Potresti pensare che si tratti solo di abitudine, ma in realtà è qualcosa di più profondo e, in un certo senso, più affascinante: il nostro cervello non memorizza solo il valore di ciò che scegliamo, ma il gesto stesso della scelta.

Un ampio studio di neuroscienze computazionali ha analizzato oltre 700 partecipanti chiedendo loro di prendere decisioni in scenari definiti e poi riproporre le stesse opzioni in contesti nuovi. Il risultato è stato sorprendente: la semplice ripetizione di una scelta crea una preferenza automatica verso ciò che già abbiamo fatto, anche quando il contesto è cambiato e altre opzioni sarebbero oggettivamente migliori.

Il cervello non ricalcola, ricorda

I ricercatori lo chiamano repetition bias e funziona così: più ripetiamo una scelta, più il cervello la percepisce come quella giusta; non necessariamente perché lo è davvero, ma perché è quella più familiare.

Col tempo, le stesse opzioni vengono addirittura giudicate migliori rispetto a prima, in una sorta di rivalutazione illusoria.

In questo caso infatti non stiamo analizzando pro e contro, ma semplicemente ricordando cosa abbiamo fatto l’ultima volta.

Questo meccanismo è una forma di risparmio energetico, poiché il cervello è pigro per necessità: preferisce usare scorciatoie automatiche piuttosto che ricominciare ogni volta un’analisi da zero. Il problema è che questa pigrizia, utile in molti contesti, può anche trasformarsi in una trappola!

Abitudine, conforto e memoria

Dietro al repetition bias si nascondono almeno tre processi psicologici che si intrecciano tra loro.

Il primo è quello dell’ abitudine vera e propria: una scelta ripetuta abbastanza a lungo smette di essere una decisione consapevole e diventa automatica, qualcosa che facciamo senza nemmeno accorgercene;

vera e propria: una scelta ripetuta abbastanza a lungo smette di essere una decisione consapevole e diventa automatica, qualcosa che facciamo senza nemmeno accorgercene; Il secondo è il comfort emotivo . Preferiamo il noto perché il nuovo genera incertezza e l’incertezza genera ansia. Nelle relazioni questo si vede benissimo: tendiamo a ripetere dinamiche familiari, a scegliere persone simili, anche quando quelle dinamiche non ci fanno bene, semplicemente perché la “configurazione” è riconoscibile e il riconoscibile ci rassicura;

. Preferiamo il noto perché il nuovo genera incertezza e l’incertezza genera ansia. Nelle relazioni questo si vede benissimo: tendiamo a ripetere dinamiche familiari, a scegliere persone simili, anche quando quelle dinamiche non ci fanno bene, semplicemente perché la “configurazione” è riconoscibile e il riconoscibile ci rassicura; Il terzo processo è forse il più subdolo e si tratta della memoria alterata. Ogni volta che ripetiamo una scelta, il cervello tende a convincerci che sia stata una buona idea. È un meccanismo di dissonanza cognitiva: “se l’ho fatto più volte, deve avere senso.” E così non solo la ripetiamo, ma la giustifichiamo a noi stessi e agli altri costruendo una narrativa sempre più solida attorno a qualcosa che non ha mai funzionato davvero.

Un loop difficile da rompere

A rendere tutto più complicato, il repetition bias non agisce da solo. Viene amplificato da altri meccanismi mentali che lavorano in sinergia con esso. C’è lo status quo bias, ovvero la nostra preferenza generale per “come stanno già le cose”. C’è l’halo effect, per cui se ci piace un aspetto di qualcosa (il brand, il packaging, il musicista) tendiamo a giudicare positivamente tutto il resto. E c’è il confirmation bias, la tendenza a cercare solo le conferme che la nostra scelta era quella giusta, ignorando le prove contrarie.

Il risultato è un loop quasi perfetto: scegliamo, ripetiamo la scelta e la giustifichiamo; così facendo rinforziamo la convinzione di aver fatto bene. Come puoi immaginare, uscirne richiede un notevole sforzo di consapevolezza.

Il marketing sfrutta questo effetto

Non sorprende che il marketing e il design digitale sfruttino questo meccanismo. Gli abbonamenti trasformano la scelta in un flusso automatico che il cervello non si preoccupa più di riesaminare. Le interfacce sono progettate per rendere facilissimo premere sempre lo stesso tasto, pagare con lo stesso metodo, riacquistare lo stesso prodotto. E bastano poche ripetizioni: dopo due o tre volte che scegli un brand, il tuo cervello lo considera già “normale” e il prezzo o la qualità del concorrente diventano quasi irrilevanti.

Quando la familiarità diventa una gabbia

Ripetere è utile (in termini di energia mentale ed emotiva risparmiata) quando il contesto è stabile. Ma diventa un problema quando il mondo intorno a noi cambia e noi non ce ne accorgiamo o facciamo finta di non accorgercene.

Succede nel lavoro, quando restiamo in una carriera che non ci appartiene più solo perché “è quello che ho sempre fatto”; succede nelle relazioni, quando torniamo nelle stesse dinamiche tossiche perché almeno sono prevedibili; succede con le abitudini di salute, che si ripetono per anni anche quando conosciamo perfettamente i rischi.

E paradossalmente, nei momenti di transizione, cioè la fine di un ciclo, di un’età, di una storia, la tentazione di ripetere ciò che è familiare si fa ancora più forte proprio quando sarebbe più utile aprirsi al nuovo.

Come uscire dall’autopilot

Smontare il repetition bias è faticoso ma possibile. Un trucchetto consiste nell’introdurre piccole pause consapevoli prima di ripetere una scelta: fermarsi un momento e chiedersi non solo cosa si sta scegliendo, ma perché si è scelta quella cosa la prima volta e se ha ancora senso farlo adesso.

Può aiutare anche concedersi degli esperimenti controllati: provare un altro bar per una settimana, cambiare percorso, scegliere un prodotto diverso, non per il gusto del cambiamento fine a se stesso, ma per accumulare nuovi “precedenti” positivi che il cervello possa usare come alternative credibili. E quando il cerchio di auto-giustificazione si fa troppo stretto, un’opinione esterna, una recensione, un consiglio possono essere il modo più semplice per rompere l’incantesimo.

Gli studi sul repetition bias ci ricordano che molte delle nostre scelte sbagliate non sono frutto dei nostri limiti personali, ma della nostra economia psichica. Il cervello preferisce ripetere ciò che già conosce perché costa meno energia e in questo c’è da riconoscere una sua logica. Il problema nasce quando questo risparmio ci viene a costare caro in termini di benessere, in crescita, in qualità di vita. Riconoscere che “sto ripetendo una scelta perché è facile” non deve infatti essere una ammissione di colpa, ma un primo passo per smettere di farlo meccanicamente.