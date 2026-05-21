Anticipazioni Sarabanda 21 maggio: Enrico Papi torna con il game show nella versione Celebrity

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Enrico Papi

Torna questa sera su Italia1 uno dei programmi cult della tv italiana, di quelli impossibili da dimenticare: Sarabanda. A guidare lo storico ritorno del game show sarà proprio colui che ha legato indissolubilmente il suo volto a questo iconico programma, ovvero Enrico Papi. A distanza di anni dal suo enorme successo, il celebre quiz musicale torna in tv con una nuova veste che mixa tradizione e modernità, piena di volti noti pronti a mettersi in gioco. Tra nostalgia, musica e qualche novità, questa nuova edizione promette di riportare il pubblico davanti allo schermo con la stessa leggerezza di un tempo. Ecco cosa accadrà nella prima puntata.

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti prima puntata

Il ritorno di Sarabanda ha il sapore di quelle estati italiane di una volta, animate da tormentoni musicali e serate passate davanti allo schermo a sfidare amici e famiglia nel riconoscere una canzone dalle prime note. E forse è proprio questo il motivo per cui il pubblico sta già parlando con entusiasmo del grande ritorno di Enrico Papi, pronto a riportare in tv uno dei programmi più iconici degli anni Duemila.

Da giovedì 21 maggio debutta infatti in prima serata su Italia 1 Sarabanda Celebrity, una nuova versione del celebre quiz musicale che questa volta punta tutto sulle celebrità, sul ritmo e sull’effetto nostalgia che continua a funzionare perfettamente in televisione.

Enrico Papi, d’altra parte, resta uno dei personaggi più riconoscibili dello spettacolo italiano, da sempre amato per quell’energia incontenibile che lo fa considerare uno degli ultimi veri showman capaci di fare intrattenimento senza prendersi troppo sul serio.

La nuova edizione di Sarabanda mantiene intatta l’anima del format originale, ma sceglie di renderla più fresca e contemporanea grazie alla presenza di volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Durante la prima puntata otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno in una serie di giochi inediti e altri più tradizionali per accumulare punti e jolly e affrontare al meglio il 7X30 finale.

La sera del 21 maggio vedrà affrontarsi due team celebri composti rispettivamente da Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido contro Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. Tutti i concorrenti ovviamente sono pronti a mettersi in gioco tra intuizioni musicali, battute improvvisate e momenti che promettono di diventare virali.

Le manche della prima puntata tra vecchi e nuovi format

Per chi è cresciuto negli anni Novanta e nei primi Duemila, il ritorno di Sarabanda rappresenta anche un piccolo viaggio emotivo attraverso manche e giochi che spaziano tra novità e format iconici. Ma ecco cosa dovranno affrontare i concorrenti di questa prima puntata: si parte con il gioco Playlist in cui, dopo un piccolo indizio, la band eseguirà dal vivo una canzone e i concorrenti dovranno riconoscerla il più velocemente possibile.

A seguire ci sarà il Pentagramma: ogni risposta corretta permetterà di scoprire una parola nascosta all’interno di una strofa misteriosa e, per vincere, bisognerà riuscire a ricostruire almeno due testi su tre. Divertimento assicurato poi con la manche intitolata Cantante misterioso in cui, dietro uno schermo, si nasconderà un artista famoso che risponderà alle domande senza mai mostrarsi. La squadra che indovinerà la sua identità lo conquisterà come alleato speciale per la prova successiva.

Si procederà dunque con Medley in cui le squadre si sfideranno su tre mix musicali collegati al cantante misterioso, alla sua epoca o al suo stile mentre, nella manche In&Out, la musica si interromperà improvvisamente e i concorrenti dovranno continuare a cantare seguendo perfettamente il ritmo.

Divertimento assicurato anche con il gioco Canzone sbagliata in cui Enrico Papi cambierà volutamente un verso di una hit famosa e i concorrenti dovranno correggerlo cantando il testo giusto per conquistare il punto.

In Rubajolly invece una squadra potrà tentare di far perdere i jolly agli avversari con il rischio che, se la sfida andrà male, saranno proprio loro a perdere i bonus scommessi.

A seguire ci saranno le manche Compilation, in cui in novanta secondi di pura adrenalina i concorrenti dovranno riconoscere il maggior numero possibile di interpreti musicali; Cuffie, dove un concorrente resterà isolato con le cuffie mentre i compagni cercheranno di fargli indovinare i titoli delle canzoni usando soltanto gesti e mimica, e Tempo, in cui le squadre ascolteranno i brani originali cercando di indovinare il titolo prima che scada un timer segreto visibile soltanto al pubblico da casa.

Infine chiuderanno i giochi più iconici: Asta musicale, dove ogni squadra deciderà con quante note tentare il riconoscimento della canzone, e 7X30, il gran finale, in cui in trenta secondi un concorrente dovrà riconoscere sette canzoni.

Dove vedere Sarabanda Celebrity in tv e in streaming

La prima puntata di Sarabanda Celebrity va in onda giovedì 21 maggio 2026, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Lo show sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.