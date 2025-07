Anticipazioni Sarabanda Celebrity del 20 luglio, gli ospiti dell’ultima puntata

IPA Enrico Papi alla conduzione di "Sarabanda Celebrity"

Tutto pronto per una nuova carica musicale con Sarabanda Celebrity. Stasera, domenica 20 luglio, Enrico Papi torna con l’ultima puntata di questa edizione, pronta a regalarci tanta buona musica, divertimento e quel pizzico di sana competizione che rende il gioco ancora più avvincente.

Come sempre, due squadre di celebrità si sfidano per riconoscere il maggior numero di brani, mettendo alla prova la loro memoria musicale e la capacità di intuire ogni nota. Tra risate, colpi di scena e qualche sorpresa, l’obiettivo è conquistare il titolo di vincitori. Ecco chi vedremo gareggiare e ci aspetta stasera.

“Sarabanda Celebrity”, gli ospiti dell’ultima puntata

A rendere ancora più speciale l’ultima puntata di Sarabanda Celebrity ci pensano le due squadre protagoniste pronte a sfidarsi a colpi di intuizioni fulminee e tanto divertimento.

Nella squadra delle donne troviamo quattro volti amatissimi dal pubblico, ciascuno con uno stile e un’energia tutta sua. Si parte con Sabrina Salerno, icona pop della musica italiana anni ’80 e ormai anche del quiz musicale: per lei Sarabanda è quasi casa, e torna in campo con la grinta e l’ironia che la contraddistinguono.

Accanto a lei Nina Zilli, cantautrice dalla voce inconfondibile con una sensibilità musicale che spazia tra soul, pop e reggae, sempre pronta a sorprendere. A completare la squadra ci sono due volti noti della nuova generazione di showgirl e conduttrici: Lodovica Comello e Aurora Ramazzotti, che la musica ce l’ha nel DNA (e con un papà come Eros non potrebbe essere altrimenti).

La squadra degli uomini non è da meno, tra ritorni attesissimi e presenze solide del panorama musicale e televisivo. Torna in gara Sergio Friscia, mattatore dal grande carisma e volto amatissimo della TV, già protagonista delle scorse puntate di Sarabanda: Insieme a lui c’è Daniele Battaglia, conduttore radiofonico e figlio del chitarrista storico dei Pooh.

Completano il gruppo Filippo Bisciglia, conduttore impegnatissimo col viaggio nei sentimenti di Temptation Island, e LDA, figlio di Gigi D’Alessio e tra i giovani cantautori più promettenti degli ultimi anni. Otto componenti che anche questa volta, promettono una sfida serrata, emozionante e piena di colpi di scena.

Anticipazioni “Sarabanda Celebrity”, i giochi

È nei giochi che Sarabanda Celebrity dà il meglio di sé: adrenalina, memoria musicale, sincronia e colpi di scena si mescolano in una serie di prove che mettono a dura prova anche i concorrenti più preparati.

Tra i giochi più amati c’è l’Asta musicale, la sfida in cui i concorrenti devono riconoscere i brani a partire da un indizio, accendendo un’asta di note. Ma anche In & Out, la novità assoluta di questa edizione: la musica si interrompe all’improvviso e chi è in gara deve continuare a cantare il pezzo senza perdere il ritmo. La sincronia è tutto, e le risate sono assicurate.

Non manca Canzone sbagliata, dove il conduttore stravolge di proposito un verso e solo chi riesce a correggerlo senza errori conquista il punto. Immancabile, poi, il 7×30, il gioco finale che ormai è leggenda: 30 secondi per indovinare 7 canzoni. Qui si decide tutto. Qui si ribalta ogni classifica.

A tenere le fila di questo show musicale c’è, come sempre, Enrico Papi, volto storico e insostituibile di Sarabanda. Con la sua energia, le battute a raffica, l’ironia pop e quel tocco unico che unisce passato e presente, riesce a trasformare ogni puntata in un vero evento televisivo.

“Sarabanda Celebrity”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con Sarabanda Celebrity è fissato per stasera, domenica 20 luglio, come sempre in prima serata a partire dalle 21:30 su Italia 1.

Il programma può essere seguito anche su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Quella di stasera è l’ultima puntata del format che vede protagoniste le celebrità, ma niente paura: Enrico Papi e il suo iconico quiz musicale tornano nella versione canonica a partire da lunedì 21 luglio, alle 18:45 su Canale 5.