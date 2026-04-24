Il Diavolo veste Prada 2, le pagelle dei look alla première di Milano: da Federica Panicucci (9) a Cecilia Rodriguez (8)
Il Diavolo Veste Prada2 ha avviato il suo countdown ufficiale per l’arrivo nelle sale il prossimo 29 aprile e la febbre da red carpet è arrivata anche a Milano. Proprio nella città lombarda si è tenuta l’attesa premiere del sequel con Anne Hathaway e Meryl Streep e, sul red carpet dell’evento, non sono mancate le star nostrane. A dominare la scena è senza dubbio il rosso: colore simbolo del film e filo conduttore dell’intero tour promozionale, reinterpretato in versione total look da molte delle invitate. Tra queste anche la splendida Federica Panicucci che ha scelto per l’occasione proprio un total look in questa nuance. L’abito, lungo e aderente, segue la silhouette con una linea pulita per poi aprirsi in un leggero strascico che aggiunge movimento e teatralità. Il design è arricchito da spalle strutturate e decise, che danno carattere alla figura, mentre lo scollo morbido crea un elegante gioco di drappeggi sul décolleté. A spezzare questa monocromia ci pensa la clutch gioiello, multicolore e brillante, che introduce un tocco vivace e prezioso. VOTO: 9