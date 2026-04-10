Anne Hathaway e Meryl Streep, tutti i look (iconici) alle première de Il Diavolo Veste Prada 2
A distanza di vent'anni esatti dall'esordio del cult di David Frankel, un secondo capitolo sta per arrivare nelle sale italiane: manca sempre meno all'uscita de Il Diavolo Veste Prada 2 e le aspettative sono davvero altissime. Tra ironia tagliente, colpi bassi — a volte bassissimi — e haute couture, il sequel riporterà ovviamente in scena Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci ad aggiornare il racconto sull’editoria della moda in un’epoca profondamente diversa. Così, mentre il fatidico 29 aprile sembra ancora troppo lontano, le nostre protagoniste del cuore stanno stemperando l'attesa con un epico première tour mondiale.