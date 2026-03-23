Anne Hathaway a Milano dopo gli Oscar, l’evento sorpresa prima de Il Diavolo Veste Prada 2

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Anne Hathaway

Lei è senza dubbio una delle attrici più amate di Hollywood, legata indissolubilmente al ruolo di Andy interpretato nell’iconica pellicola Il Diavolo Veste Prada: si tratta naturalmente di Anne Hathaway, attrice capace di restare sempre al centro della scena, tra cinema, moda e quel fascino effortless che la rende irresistibile. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato a circolare con insistenza, complice un ritorno a Milano che non sembra affatto casuale. Tra avvistamenti discreti e look impeccabili, tutto sembra collegarsi a uno degli eventi più attesi degli ultimi anni ovvero l’arrivo nelle sale dell’attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2 dove i fan del film ritroveranno i personaggi più amati della saga fashion.

Anne Hathaway, una serata a Milano riaccende i riflettori su Il Diavolo Veste Prada 2

Tra Milano e Anne Hathaway sembra essere nato un legame davvero speciale. L’attrice, reduce dagli ultimi Premi Oscar dove ha sfoggiato un look super glamour, è stata avvistata in queste ore nel capoluogo lombardo. Naturalmente la sua presenza non è passata inosservata e ha immediatamente riacceso l’attenzione su di lei, soprattutto perché arriva in un momento strategico: cresce infatti l’attesa per Il Diavolo veste Prada 2, uno dei sequel più chiacchierati degli ultimi anni, le cui riprese sono state fatte proprio a Milano.

La sua presenza in città dunque non è casuale, ma si inserisce perfettamente in quell’intreccio tra moda e cinema che ha reso il primo film un cult senza tempo. Milano, con le sue passerelle e la sua eleganza, torna così a essere parte integrante di questo immaginario, quasi un’estensione naturale dell’universo di Runway. Il fuoriprogramma di Anne però non sembra essere legato al film, quanto – secondo i rumors – alla voglia di regalarsi una serata in città, gustandosi una pizza in un luogo simbolo come Le Specialità.

L’attesa dei fan però è tutta per il sequel de Il Diavolo Veste Prada, soprattutto perché nella nuova pellicola non c’è solo un ritorno nostalgico, ma una rilettura contemporanea di un mondo profondamente cambiato, dove la moda dialoga con i social e le nuove dinamiche del lusso. Anne Hathaway, che torna a vestire i panni di Andy Sachs, appare più consapevole, sofisticata e perfettamente a suo agio in questo nuovo scenario. In questa cornice dunque il suo passaggio a Milano sembra così essere molto più di una semplice visita, quasi un assaggio di ciò che verrà.

Anne Hathaway, il segreto di bellezza per ottenere un effetto lifting

Agli ultimi Oscar è bastato un dettaglio quasi invisibile per scatenare il gossip: Anne Hathaway è apparsa sul red carpet più luminosa e distesa che mai, tanto da far nascere immediatamente il solito sospetto se si sia sottoposta a qualche ritocchino.

In realtà, dietro quel viso fresco e riposato, si nasconde un piccolo trucco beauty che arriva direttamente dal backstage di Hollywood e a svelarlo è stata proprio l’attrice, che ha deciso di condividere con i fan il dietro le quinte del suo look da red carpet, mostrando passo dopo passo la preparazione insieme al suo team di fiducia.

Il segreto? Tutto parte dai capelli. Più precisamente, da due sottilissime treccine realizzate ai lati delle tempie e poi tirate all’indietro e fissate in modo invisibile sotto il resto della chioma. Un gesto semplice, quasi impercettibile, che però crea una leggera tensione capace di sollevare i tratti del viso, regalando un effetto lifting immediato e naturale.

Tra l’altro si tratta di una tecnica già utilizzata da hairstylist e make-up artist nei backstage delle sfilate e degli shooting fotografici, dove ogni dettaglio deve essere perfetto sotto l’obiettivo.

Nel video condiviso online, l’attrice si mostra rilassata, sorridente, quasi divertita nello svelare il trucco del mestiere e forse è proprio questa leggerezza a conquistare: la capacità di prendersi meno sul serio, anche quando tutti gli occhi sono puntati su di lei.