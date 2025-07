Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Anne Hathaway a Manhattan sul set di "Il Diavolo veste Prada 2"

Dopo averci lungamente sperato, spesso con una tisana fumante tra le mani e l’ennesimo avvio de Il Diavolo veste Prada come da rito sul piccolo schermo, le preghiere di noi incallite fashion addicted sono state ascoltate.

Ben 18 anni dopo eccoci qui, e sì, è tutto vero: come appreso qualche mese fa Il Diavolo veste Prada 2 si farà. Per la nostra somma gioia le riprese hanno avuto inizio proprio in questi giorni a New York, e già solo questo è stato sufficiente a saziare la dilaniante fame d’haute couture. È ufficiale, Andy Sachs è tornata.

I primi (clamorosi) look di Anne Hathaway sul set di “Il Diavolo veste Prada 2″

Trasformando le strade della Grande Mela in una immensa passerella en plein air, Anne Hathaway si è dimostrata degna ma soprattutto prontissima a vestire ancora una volta i griffatissimi panni di Andy Sachs. Con il suo largo e contagioso sorriso come accessorio statement ed i lunghi capelli scuri ondulati sempre rigorosamente in piega, l’attrice è stata paparazzata a Manhattan fasciata nei primi look da urlo per fornirci una ghiotta anticipazione di quel che a Maggio 2026 vedremo proiettato sul grande schermo.

Dell’iconica stagista oberata con la frangetta nessuna traccia: la nuova Andy è una donna adulta e alle prese con una brillante carriera da editor – forse addirittura direttrice, ma a proposito della trama regna ancora il mistero più fitto – adesso, mentre Miranda Priestley (Meryl Streep) si trova a fare i conti con la dilagante crisi dell’editoria.

Nessuna crisi, però, sul fronte modaiolo: il primo look emerso, postato da Anne Hathaway in persona sui social, conferma implicitamente il suddetto scatto di carriera. Eccola trafelata, con tanto di telefono all’orecchio in citazione al film originale, ma assolutamente glamour fasciata in un completo gessato di Jean Paul Gaultier costituito da gilet e pantaloni.

Il tutto era poi completato da una vistosa collana di perle di Jemma Wynne, degli occhiali da sole di tendenza ed una tracolla in pelle vintage targata Coach. Che dire, Andy docet.

“Il Diavolo veste Prada 2”, la nuova Andy Sachs indossa (ancora) Chanel

Ma non è finita qui: tra gli scatti diffusi sul web in prima battuta si vede poi la nostra stilosissima protagonista indossare una longuette in jeans chiarissimo, dotata di spacco centrale, e una canotta basica bianca in combo a gilet nero, enorme must-have dell’ultimo paio di stagioni. Il tocco riconoscibile? Un pizzico di Chanel, ovviamente, preziosa eredità dell’ormai ex tirannica direttrice di Runway.

Ai suoi piedi, infatti, ecco fare capolino dall’orlo della lunga gonna dei sandali chunky neri della maison di lusso francese. Un impeccabile ensemble dal sapore urbano, questo, che rispecchia perfettamente i tempi attuali ma che non ha certo perso la sua – lussuosa – stoffa.

D’altronde si sa, il “disperato bisogno di Chanel” di cui tanto si parla nella commedia cult anni Duemila non si avverte mai sopito abbastanza. Ecco perché, probabilmente, Anne Hathaway ha mantenuto i medesimi sandali anche per il terzo outfit del sequel: punto focale, questa volta, una tuta intera in denim, a maniche corte e con toppe, accostata alla Panthea di Valentino Garavani in nappa nera con motivo a chevron e dettagli teste di felino. Insomma, se le premesse sono queste, non stiamo davvero più nella pelle!