Il Diavolo Veste Prada 2, la data ufficiale d’uscita e i primi dettagli sul cast

Il Diavolo Veste Prada avrà il suo sequel e, dopo mesi di indiscrezioni e indizi, c’è finalmente una data d’uscita ufficiale: il prossimo 1° maggio 2026 arriverà nelle sale cinematografiche l’attesissimo Il Diavolo Veste Prada 2. Tra conferme illustri, come quella dell’immancabile Meryl Streep, e qualche novità soprattutto sui protagonisti, ecco le prime news su trama e cast.

Il Diavolo Veste Prada 2, l’uscita prevista per il 1° maggio 2026

Finalmente habemus data: il celebre sequel de Il Diavolo Veste Prada ci sarà davvero e ora ha anche una data ufficiale d’uscita nelle sale: il 1° maggio 2026. I fan della pellicola, tra le più iconiche di sempre sul mondo del fashion system, entrata nell’immaginario collettivo come uno dei film cult degli anni 2000, possono finalmente iniziare il countdown.

A vent’anni esatti dall’uscita del primo film – era infatti il 2006 – tornano le avventure fashion di Andy Sachs, interpretata da una splendida Anne Hathaway, alle prese con il suo temibile capo Miranda Priestley, alias una Meryl Streep da manuale.

E se la prima pellicola aveva fatto sognare con il cambiamento da brutto anatroccolo a giovane rampante esperta di moda, complici gli iconici stivali Chanel e l’aiuto del mitico Nigel, questa volta nel sequel del celebre film le cose potrebbero andare un po’ diversamente.

Abbiamo infatti lasciato Andy fuori dalla redazione di Runway, decisa a seguire la sua vera passione, ovvero il giornalismo, mentre l’integerrima Miranda Priestley restava saldamente al timone della rivista: in Il Diavolo Veste Prada 2 però tutto potrebbe avere inizio proprio da Miranda.

Sarebbe lei la figura chiave del sequel e, in particolare, la profonda crisi che starebbe vivendo e che in parte era stata già mostrata nel primo film. Per questo ci sarebbero già state conferme della presenza di Meryl Streep ed Emily Blunt, nei panni della spietata assistente Emily, mentre ci sarebbero ancora delle trattative in corso per Anne Hathaway e Stanley Tucci. Ma in molti già si chiedono: che sequel sarebbe senza Andy e Nigel?

Il Diavolo Veste Prada 2: le indiscrezioni sulla trama del nuovo film

Il Diavolo Veste Prada 2 dunque uscirà ufficialmente il 1° maggio 2026, almeno nelle sale cinematografiche americane, mentre si attende di sapere se uscirà in contemporanea anche in Italia oppure dovremo aspettare ancora.

Di sicuro c’è che la data è confermata visto che il sequel del film ha già preso il posto precedentemente assegnato ad Avengers: Doomsday, la cui uscita è invece stata posticipata al 18 dicembre 2026.

Nella seconda parte de Il Diavolo Veste Prada dunque il focus della narrazione si concentrerà proprio su Miranda Priestley, da più parti identificata con la vera Anna Wintour, storica direttrice di Vogue. Miranda questa volta non potrà contare sull’aiuto della sua fidata assistente Emily perché anche lei ha lasciato Runway per diventare la dirigente di un potente marchio di lusso.

I ruoli saranno dunque completamente ribaltati e sarà proprio Emily a controllare i fondi pubblicitari di cui la rivista di Miranda, alle prese con una profonda crisi dell’editoria tradizionale, ha disperatamente bisogno.

In attesa delle conferme ufficiali sul cast de Il Diavolo Veste Prada 2, si sa che la regia resterà saldamente nelle mani di David Frankel, con Aline Brosh McKenna alla sceneggiatura e Wendy Finerman alla produzione.

Il primo film, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, ha incassato oltre 326 milioni di dollari e ha ottenuto due nomination agli Oscar: si è dunque deciso di mantenere intatto il cast creativo originale nella speranza di raggiungere – e magari superare – il successo ottenuto. La nuova pellicola però rifletterà i cambiamenti reali del mondo della moda, con le fusioni dei gruppi del lusso e la crisi dell’editoria tradizionale alle prese con l’era digitale e l’AI.

Di sicuro il sequel della pellicola diventerà anch’essa un piccolo gioiello cinematografico dedicato al mondo della moda e farà di nuovo sognare tutti i fan del primo capitolo.