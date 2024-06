Meryl Streep, un’icona senza tempo

Regina indiscussa del cinema moderno, Meryl Streep ci ha regalato personaggi indimenticabili, dimostrando di volta in volta un talento e una versatilità senza eguali. In fatto di stile, invece, l'attrice si è sempre distinta per i suoi look discreti ed eleganti, in perfetta linea con la sua immagine di "diva della porta accanto". Un esempio? Il completo total black sfoggiato ai BAFTA 2017: un vero trionfo del low profile.