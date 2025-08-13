Diletta Leotta è la bomba sexy italiana per eccellenza: un mix di fascino mediterraneo, sorriso magnetico e quella sicurezza innata che le permette di giocare con abiti da vera diva. Nei suoi look non mancano mai aderenze strategiche, scolli profondi e décolleté in primo piano, il tutto accompagnato da un’eleganza studiata. Che sia sul palco o sul red carpet, ogni uscita è un colpo da KO. Per questa apparizione a Miss Italia, sceglie un abito lungo scivolato, dalla linea minimal ma capace di esaltare ogni curva. Il tessuto satinato cattura la luce, mentre lo scollo a V profondo e il taglio aderente fino ai fianchi mettono in risalto il fisico scolpito.