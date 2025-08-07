Charlize Theron agli Oscar 2000: il debutto da diva in arancio ramato
Charlize Theron non ha solo attraversato il red carpet: lo ha letteralmente riscritto. Icona di stile camaleontica, l’attrice sudafricana-americana ha saputo reinventarsi a ogni decade, passando con disinvoltura dal glamour più classico al minimalismo sofisticato, fino all’eleganza scultorea dei grandi couturier moderni. In questa gallery celebriamo 10 look che hanno definito la sua carriera, tra silhouette indimenticabili, abiti da sogno e scelte coraggiose che hanno reso Charlize una delle regine assolute dello stile hollywoodiano. Un esordio da protagonista. Per il suo primo red carpet agli Oscar, Charlize Theron sceglie un abito firmato Vera Wang dal taglio scivolato e dalla tonalità terracotta calda e avvolgente. Ma è la schiena scoperta a fare la differenza: sensuale, senza sforzo, perfettamente bilanciata dalla delicatezza dei drappeggi e dall’eleganza rétro dell’acconciatura ondulata. Un debutto che annunciava già la sua cifra stilistica: femminilità sofisticata con un pizzico di audacia ben calcolata.