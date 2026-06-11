Shakira interrotta alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, ma brilla più che mai

Shakira non ha deluso sulle note dell'inno dei Mondiali 2026, peccato che la nostra radiosa ed energica musa colombiana sia stata interrotta sul più bello

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Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

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Shakira interrotta alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, ma brilla più che mai
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Shakira alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026
Qual è il look di Shakira? Quando inizia il Mondiale 2026? Cosa mostra il TG1?

La cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026 è iniziata con un carico di energia talmente grande, che sembrava dovesse bucare lo schermo per invadere le nostre case. Dopo le prime esibizioni, eccola finalmente in tutto il suo splendore: una Shakira radiosa, intenta a intonare l’inno Dai Dai per la prima volta davanti a un pubblico. Lo stadio gremito di tifosi e appassionati, il ritmo coinvolgente, le coreografie pazzesche delle ballerine che la affiancavano e un nuovo look curato dal suo stylist Nicolas Bru: tutti gli ingredienti per uno spettacolo perfetto. Peccato che sia stato interrotto sul più bello dalla Rai, per lasciare spazio al TG1.

In aggiornamento…

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