Shakira interrotta alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, ma brilla più che mai

La cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026 è iniziata con un carico di energia talmente grande, che sembrava dovesse bucare lo schermo per invadere le nostre case. Dopo le prime esibizioni, eccola finalmente in tutto il suo splendore: una Shakira radiosa, intenta a intonare l’inno Dai Dai per la prima volta davanti a un pubblico. Lo stadio gremito di tifosi e appassionati, il ritmo coinvolgente, le coreografie pazzesche delle ballerine che la affiancavano e un nuovo look curato dal suo stylist Nicolas Bru: tutti gli ingredienti per uno spettacolo perfetto. Peccato che sia stato interrotto sul più bello dalla Rai, per lasciare spazio al TG1.
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