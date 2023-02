Chi era Jansen, il fratello dell’attrice Hayden Panettiere morto a soli 28 anni

Fonte: IPA Hayden e Jansen Panettiere in una foto del 2019

Aveva solo 28 anni Jansen, fratello dell’attrice Hayden Panettiere e anche lui con una carriera nel mondo della recitazione. Sin da giovane aveva mosso i primi passi nel mondo della televisione ma, parallelamente, ha portato avanti la sua vena artistica. I motivi del decesso devono ancora essere chiariti, ma a quanto pare sarebbe stato trovato morto nella sua abitazione.

Chi era Jansen Panettiere, fratello artista e attore di Hayden

Classe 1994, Jansen Panettiere si è spento all’età di 28 anni. Ne avrebbe festeggiati 29 a settembre di quest’anno. Per chi segue le serie televisive il suo volto non è nuovo, così come non lo è quello della sorella Hayden con la quale in passato si era ritrovato dividere il set in passato.

Jansen ha preso parte ad alcuni episodi di show televisivi come Hope & Faith o The Walking Dead, inoltre ha recitato per il film televisivo Tiger Cruise – Missione Crociera, proprio al fianco della sorella, così come in Striscia – Una zebra alla riscossa. Nel suo curriculum non mancano i progetti per il cinema e il doppiaggio.

Il mondo della recitazione lo ha conosciuto molto presto: proprio come è accaduto alla sorella, infatti, ha debuttato nei primi anni Duemila. Nel 2008, inoltre, aveva ricevuto una nomination agli Young Artist Awards.

Secondo quanto riportato da TMZ, sembrerebbe che a trovarlo nella sua abitazione siano stati gli amici, allarmati dal fatto che non si era presentato a un incontro di lavoro. Sempre il ben informato sito statunitense ha spiegato che il padre avrebbe detto ai poliziotti di averlo sentito il giorno prima e che sembrava ok. Al momento, come riportato dalla CNN, ci sarebbero delle indagini in corso.

Sul profilo della sorella, e celebre attrice, Hayden Panettiere, per il momento, non sono apparse dichiarazioni social. Una cosa sembra certa: pare che i due fossero molto legati, a testimonianza di ciò uno scatto recente – pubblicato proprio da lui su Instagram, in cui la si vede mentre gli taglia i capelli.

Oltre alla carriera di attore, Jansen portava avanti anche quella da artista le cui opere sono visibili sul profilo Instagram. A quanto pare, in passato, aveva sofferto di ansia e depressione, come è stato riportato dal DailyMail.

Hayden Panettiere, la reazione alla morte del fratello

Hayden Panettiere ha una carriera sfavillante a Hollywood, iniziata da giovanissima e portata aventi prendendo parte a progetti televisivi e cinematografici importanti.

L’esordio? A soli 11 mesi in una pubblicità. Poi per lei si sono aperte le porte della tv, inizialmente ha iniziato a lavorare nelle soap opera (dal 1997 al 2001, ad esempio, ha recitato in Sentieri) ma poi è approdata anche al cinema con ruoli in Il sapore della vittoria (con Denzel Washington e Ryan Gosling) o Le parole che non ti ho detto. Nelle serie tv la si può ricordare in Ally Mcbeal, Malcom e Law & Order – Unità vittime speciali (di recente è morto l’attore Richard Belzer). Tra i suoi ruoli più celebri quello di Claire Bennet in Heroes, e poi in Amanda Knox, il film tv, e in Nashville. Al cinema quest’anno, invece, con Scream VI.

Ora deve affrontare un momento molto difficile e doloroso della sua vita: la morte dell’amato fratello Jansen. Secondo una fonte riportata dai Daily Mail, Hayden a seguito della morte del fratello sarebbe: “Semplicemente inconsolabile. Era il suo migliore amico e il suo unico fratello”.