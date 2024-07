Chi è Gianluca, il fratello di Gianmarco Tamberi

Gianluca Tamberi, proprio come il fratello Gimbo, ha ereditato il talento e la passione sportiva dai genitori, ma lavora anche come attore

Fonte: IPA Gianluca Tamberi

Quando pensiamo al salto in alto, il nome di Gianmarco Tamberi emerge immediatamente, grazie ai suoi straordinari successi e alla sua tenacia. Ma dietro ogni grande campione, c’è spesso una rete di supporto fondamentale. In questo caso, uno dei pilastri è il fratello Gianluca Tamberi, il cui sostegno incondizionato ha giocato un ruolo chiave nella carriera di Gianmarco. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Gianluca Tamberi

Gianluca Tamberi, classe 1990, è un atleta, attore e modello originario di Offagna in provincia di Ancona. Proprio come il fratello minore Gianmarco, che non vediamo l’ora di rivedere alle Olimpiadi di Parigi, la sua infanzia è stata segnata da una forte passione per lo sport ereditata dalla madre Sabrina Piastrellini e dal padre Marco Tamberi, anche lui atleta di successo e suo allenatore fino al 2012.

Gianluca inizia la sua carriera sportiva nel 2006: si avvicina all’atletica grazie ad alcune esperienze scolastiche. Ben presto gareggia per l’Atletica Osimo e si misura nel lancio del giavellotto. Nel 2008 passa a Bruni Atletica Vomano, e inizia a portare a casa grandi risultati come il primo posto ai campionati italiani di società e, l’anno seguente il quarto posto ai campionati europei juniores di Novi Sad. Una posizione che gli ha permesso di stabilire il record italiano di categoria con la misura di 72,76 m. Nell’ottobre dello stesso anno è arruolato nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

Nel 2010 vince i campionati italiani invernali con la misura di 73,97 m, e successivamente ottiene un nuovo record italiano under 23 con la misura di 78,61 m.

Una serie di successi che lo consacrano grande atleta come tutta la sua famiglia, compreso il fratello Gianmarco Tamberi, a cui Gianluca è legato fin da bambino e con cui condivide moltissime passioni: “Ci hanno sempre spronati a fare sport di qualsiasi tipo, è stata un’idea di mio padre. Ma lui non era d’accordo con l’atletica fatta da bambini: è uno sport di sacrificio vero, da piccolo non lo capisci e rischi di disamorartene” ha spiegato in un’intervista per Vanity Fair.

“Giocavo a tennis, poi io e Gianmarco abbiamo fatto anche pallacanestro, mio fratello è ancora un grandissimo appassionato. L’atletica è entrata nelle nostre vite solo verso i 16 anni”.

Il lavoro come attore e modello

A partire dal 2012 Gianluca decide di provare a misurarsi con mondi che si discostano da quello dello sport. A settembre 2012 partecipa al concorso di bellezza maschile Mr. Italia riuscendo a vincere al promo posto.

“È nato come un gioco. Ero con gli amici al mare, c’era questa sfilata, ci siamo iscritti. Poi mi sono detto: ho questo titolo in mano, perché non sfruttarlo?” ha raccontato a Vanity Fair.

Da quel momento la sua vita prende una nuova strada: si trasferisce a Roma e intraprende gli studi di recitazione. Una scelta che lo porta a ottenere il suo primo ruolo nel 2013: Gianluca ha interpretato Oscar, personaggio appartenente al cast della nona stagione di Don Matteo. Oltre alla carriera da attore, Gianluca persegue anche quella di modello, ma il suo amore primario rimane sempre quello per lo sport proprio come il fratello Gianluca, che dopo aver vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, cercherà nuove soddisfazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.