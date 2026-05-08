Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scena

Mistero e rivelazioni su una relazione finita e legami familiari messi alla prova: trame di "Un posto al sole" dall'11 al 15 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Ornella e Vanni, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dall’11 al 15 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nei giorni scorsi la tensione a Palazzo Palladini si è fatta intensa: Eduardo ha respinto ancora una volta richieste e richiami, spingendo Stella a prendere le parti dello zio e del fratello. Intanto la verità sul passato mette in crisi i rapporti famigliari: Gianluca scopre una bugia del padre e la storia dolorosa del fratello di Anna rinforza il legame tra lei e Alberto. Allo stesso tempo, Guido e Mariella cercano di mediare tra Massaro, Gerry e Bice, un compito che si rivela subito complicato.

Dietro le quinte si tessono piani e alleanze: Angelo prova a portare avanti il colpo organizzato con Rino e Stella ai danni di Palazzo Palladini, mentre i progetti professionali vedono Roberto e Michele confrontarsi sulla strategia per la radio. Sul fronte dei sentimenti, Cristina tenta un riavvicinamento con Leo, ma le scelte scolastiche decise dal padre riaccendono lo scontro con Marina.

La vita privata fatica a trovare respiro: cresce l’intesa tra Vanni e Ornella, mentre Raffaele prepara una sorpresa per la moglie. In famiglia si avvertono inquietudini e incomprensioni: Gianluca cerca conforto nell’amica Rossella, e nella quotidianità emergono dubbi e tensioni che preannunciano ulteriori sviluppi nei rapporti tra i protagonisti.

Anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio

Lunedì 11 maggio 2026

Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. Il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

Martedì 12 maggio 2026

Manuela si lega sempre di più a suo padre e Micaela invece si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena continua a cercare di scoprire cosa è accaduto davvero fra Maurizio e Monica. Compiaciuto che Otello lo abbia scelto come suo successore, Renato si diverte a punzecchiare Raffaele sbandierando la sua futura carica di amministratore.

Mercoledì 13 maggio 2026

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode improvvisa portando i due a un doloroso confronto. Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.

Giovedì 14 maggio 2026

La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo. Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.

Venerdì 15 maggio 2026

Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata dalla costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Mistero e rivelazioni su una relazione finita: il rapporto tra Maurizio e Monica torna al centro della scena quando gli incubi di Serena mettono in luce dettagli che potrebbero cambiare le dinamiche tra i protagonisti.

Legami familiari messi alla prova: la vicinanza tra Manuela e suo padre alimenta nuove alleanze ma crea anche frizioni con la gemella Micaela, mentre il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno segna un passo importante nei rapporti generazionali.

Fratture e gelosie a Palazzo Palladini: la crescente tensione tra Ornella e Raffaele, anche per la presenza di Vanni, esplode in un confronto che avrà ricadute sulle relazioni esterne, in particolare con Renato.

Scenari di potere e successioni: le dimissioni di Otello e la proposta del suo successore mettono in movimento giochi di ruolo e ambizioni che coinvolgono Raffaele e Renato.

Scontro professionale alla radio: la contesa tra Ferri e Mori per un inserzionista rivela motivazioni personali profonde e rischia di riaccendere antichi dissapori nella gestione della radio.

Conseguenze delle scelte personali: le tensioni tra Cristina, Greta e Marina continuano a condizionare le scelte scolastiche e familiari, mentre altre situazioni intime, come il rapporto tra Rosa e Damiano o l’uscita tra Bice e Sergio, segnano nuovi punti di svolta per i protagonisti.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 4 all’8 maggio