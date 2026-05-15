Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marina trama contro Greta e Cristina è sedotta

Ufficio stampa Rai Greta, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 18 al 22 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Turbata da un incubo che riapre ombre sul passato, Serena si trova a dover decidere se confidarsi con Manuela, che contemporaneamente organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. Intanto il dimissionario Otello pensa a un successore che mette in imbarazzo Raffaele, mentre le dinamiche familiari e affettive cominciano a mostrare crepe e alleanze ambigue.

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia per Vanni, esplode portando a un confronto doloroso; nel frattempo Anna mantiene le distanze da Alberto, anche se una semplice attività con Gianluca regala a padre e figlio un momento di serenità. Renato, scelto come possibile successore di Otello, non perde occasione per punzecchiare Raffaele e alimentare tensioni nel palazzo.

La competizione professionale si fa sentire: Ferri riesce a sottrarre un inserzionista alla radio di Mori, svelando motivazioni personali dietro lo scontro. Sul fronte sentimentale, Cristina fatica a perdonare Greta per il tradimento a danno di Eduardo, mentre Lorenza usa abilmente la propria credibilità per avvicinare Diego ai suoi progetti. Infine, Marina prende un’iniziativa per allontanare la presenza di Greta dalla vita di Roberto, e Rosa, grazie a un libro di Pino, riconsidera il rapporto con Damiano, mentre Guido e Mariella osservano con apprensione la prima uscita tra Bice e Sergio.

Anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio 2026

Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite, Cristina sarà felice per il riavvicinamento di Leo ma, per compiacerlo, farà una cosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella permane una certa freddezza mentre la complicità fra lei e Vanni sembra aumentare sempre più. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, e ci riesce, ma non nel senso da lei auspicato.

Martedì 19 maggio 2026

Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, Greta cerca di fare pressioni su Roberto affinché le permetta di accorciare le distanze fra lei e la figlia mentre Marina porta segretamente avanti il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito.

Mercoledì 20 maggio 2026

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Roberto, intanto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.

Giovedì 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla, portandola in ospedale. L’emergenza della situazione rischia però di far scoprire la loro relazione segreta. Manuela non riesce a spiegarsi il motivo per cui il padre non si faccia più sentire, e Serena, che si sente responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino, e i due sembrano ritrovare l’antica complicità.

Venerdì 22 maggio 2026

Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna, Rossella è alle prese con un dilemma etico. Serena, frustrata dopo il confronto con la madre, si confida con Filippo: è preoccupata per Manuela. Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma complice lo scooter che non parte e i troppi pensieri della donna, la reazione potrebbe essere negativa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Macchinazioni familiari: Marina porta avanti un piano per allontanare Greta dalla vita di Roberto e provare a marginalizzare la presenza della Fournier nella famiglia, con ricadute sulla stabilità domestica.

Influenza e fragilità sentimentale: Cristina viene ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, al punto da rischiare scontri con i genitori pur di compiacerlo.

Relazione segreta in pericolo: la storia tra Alberto e Anna rischia di venir scoperta quando un’emergenza medica costringe Alberto ad agire per salvarla.

Tensioni nel palazzo: il rapporto tra Raffaele e Ornella rimane segnato dalla freddezza, mentre cresce la complicità fra Ornella e Vanni, con effetti sull’equilibrio condominiale.

Rivalità professionale: la competizione tra le radio e le pressioni di Roberto su Michele mettono a fuoco interessi contrapposti e alleanze nascoste, inclusi accordi che potrebbero cambiare gli assetti sul lavoro.

Indagine e responsabilità: Serena continua a cercare verità su quanto accaduto fra Maurizio e Monica e si sente responsabile per Manuela, aumentando la tensione emotiva in famiglia.

Piccole trame con conseguenze: storie minori come il raggiro organizzato da Damiano e Manuel contro Rosa, e la prima uscita tra Bice e Sergio osservata da Guido e Mariella, possono però innescare reazioni inattese e complicare ulteriormente le relazioni.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dall’11 al 15 maggio