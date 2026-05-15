Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marina trama contro Greta e Cristina è sedotta

Manipolazioni familiare, seduzioni, relazioni segrete e tensioni a Palazzo Palladini: trame di "Un posto al sole" dal 18 al 22 maggio 2026

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Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marina trama contro Greta e Cristina è sedotta
Ufficio stampa Rai
Greta, "Un posto al sole"
Chi è Marina in Un posto al sole? Quali sono le novità su Cristina? Come si evolve la trama con Otello?

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 18 al 22 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Turbata da un incubo che riapre ombre sul passato, Serena si trova a dover decidere se confidarsi con Manuela, che contemporaneamente organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. Intanto il dimissionario Otello pensa a un successore che mette in imbarazzo Raffaele, mentre le dinamiche familiari e affettive cominciano a mostrare crepe e alleanze ambigue.

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia per Vanni, esplode portando a un confronto doloroso; nel frattempo Anna mantiene le distanze da Alberto, anche se una semplice attività con Gianluca regala a padre e figlio un momento di serenità. Renato, scelto come possibile successore di Otello, non perde occasione per punzecchiare Raffaele e alimentare tensioni nel palazzo.

La competizione professionale si fa sentire: Ferri riesce a sottrarre un inserzionista alla radio di Mori, svelando motivazioni personali dietro lo scontro. Sul fronte sentimentale, Cristina fatica a perdonare Greta per il tradimento a danno di Eduardo, mentre Lorenza usa abilmente la propria credibilità per avvicinare Diego ai suoi progetti. Infine, Marina prende un’iniziativa per allontanare la presenza di Greta dalla vita di Roberto, e Rosa, grazie a un libro di Pino, riconsidera il rapporto con Damiano, mentre Guido e Mariella osservano con apprensione la prima uscita tra Bice e Sergio.

Anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio

Lunedì 18 maggio 2026

Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite, Cristina sarà felice per il riavvicinamento di Leo ma, per compiacerlo, farà una cosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella permane una certa freddezza mentre la complicità fra lei e Vanni sembra aumentare sempre più. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, e ci riesce, ma non nel senso da lei auspicato.

Martedì 19 maggio 2026

Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, Greta cerca di fare pressioni su Roberto affinché le permetta di accorciare le distanze fra lei e la figlia mentre Marina porta segretamente avanti il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito.

Mercoledì 20 maggio 2026

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e proverà nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Roberto, intanto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.

Giovedì 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla, portandola in ospedale. L’emergenza della situazione rischia però di far scoprire la loro relazione segreta. Manuela non riesce a spiegarsi il motivo per cui il padre non si faccia più sentire, e Serena, che si sente responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino, e i due sembrano ritrovare l’antica complicità.

Venerdì 22 maggio 2026

Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna, Rossella è alle prese con un dilemma etico. Serena, frustrata dopo il confronto con la madre, si confida con Filippo: è preoccupata per Manuela. Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma complice lo scooter che non parte e i troppi pensieri della donna, la reazione potrebbe essere negativa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Macchinazioni familiari: Marina porta avanti un piano per allontanare Greta dalla vita di Roberto e provare a marginalizzare la presenza della Fournier nella famiglia, con ricadute sulla stabilità domestica.

Influenza e fragilità sentimentale: Cristina viene ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, al punto da rischiare scontri con i genitori pur di compiacerlo.

Relazione segreta in pericolo: la storia tra Alberto e Anna rischia di venir scoperta quando un’emergenza medica costringe Alberto ad agire per salvarla.

Tensioni nel palazzo: il rapporto tra Raffaele e Ornella rimane segnato dalla freddezza, mentre cresce la complicità fra Ornella e Vanni, con effetti sull’equilibrio condominiale.

Rivalità professionale: la competizione tra le radio e le pressioni di Roberto su Michele mettono a fuoco interessi contrapposti e alleanze nascoste, inclusi accordi che potrebbero cambiare gli assetti sul lavoro.

Indagine e responsabilità: Serena continua a cercare verità su quanto accaduto fra Maurizio e Monica e si sente responsabile per Manuela, aumentando la tensione emotiva in famiglia.

Piccole trame con conseguenze: storie minori come il raggiro organizzato da Damiano e Manuel contro Rosa, e la prima uscita tra Bice e Sergio osservata da Guido e Mariella, possono però innescare reazioni inattese e complicare ulteriormente le relazioni.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dall’11 al 15 maggio

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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