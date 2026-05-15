Un posto al sole, le anticipazioni del 18 maggio 2026: Marina trama contro Greta

Ufficio stampa Rai Marina, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 15 maggio 2026

Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata per la costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa, grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Intanto Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.

Anticipazione della puntata del 18 maggio 2026

Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Cristina, felice per il riavvicinamento di Leo, per compiacerlo farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella persiste la freddezza, mentre la complicità tra lei e Vanni cresce sempre di più. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, riuscendoci, ma non nel senso che sperava.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.