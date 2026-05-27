Un posto al sole, le anticipazioni del 28 maggio 2026: Ornella si fa tentare da Vanni

Anche se sta per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni che la tenta: trama di "Un posto al sole" del 28 maggio

Ufficio stampa - Rai Vanni e Ornella, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 27 maggio 2026

Mercoledì 27 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Nel frattempo Cristina, per non deludere Leo, insiste perché venga in viaggio con lei, scelta che alimenta le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è disposto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Convinto di doverla salvare dalle grinfie di Massaro, Cotugno si mette in moto, mentre Bice è ormai pronta a perdonare il suo ex marito.

Anticipazione della puntata del 28 maggio 2026

Nonostante stia per partire con Raffaele, Ornella è sempre più in sintonia con Vanni, che continua a tentarla con la proposta di andare in Argentina. Stefano è deciso a riconquistare Greta. Marina decide di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i genitori. Diviso tra la paura di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, Alberto vivrà un momento di profonda crisi. Nel frattempo Renato si prepara alla riunione di condominio, chiedendosi se riuscirà a diventare amministratore.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.