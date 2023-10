Franco Nero piange in tv, il messaggio di Vanessa Redgrave: “Sono alla fine”

L'attore si è commosso in diretta a "Da noi.. a ruota libera", il programma di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 ogni domenica pomeriggio

Fonte: IPA Franco Nero e Vanessa Redgrave

Commozione in diretta tv per Franco Nero. Ospite di Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1 dopo Domenica In di Mara Venier, l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime. L’81enne si è emozionato con un video messaggio di Vanessa Redgrave, il grande amore della sua vita.

Franco Nero e il video messaggio di Vanessa Redgrave

“Franco, penso ogni giorno a te. Sono quasi alla fine, tu meriti di vivere ancora per molto…”, dice Vanessa Redgrave nel videomessaggio inviato a Franco Nero a Da noi…a ruota libera. “Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto più sovente… ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai. Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi… davvero fantastici!”, ha aggiunto la star inglese per poi concludere: “Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora… Ti raccomando caro mio… carissimo mio! Ti voglio tanto tanto bene”. Parole che hanno fatto piangere l’attore, che ha sempre amato profondamente la collega.

La storia d’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave

Quella tra Franco Nero e Vanessa Redgrave è stata indubbiamente una love story da romanzo. I due si sono conosciuti nel 1967 sul set del film Camelot: un colpo di fulmine per entrambi. Due anni dopo la coppia ha avuto un figlio, Carlo Gabriel Nero, che oggi lavora come sceneggiatore e regista. Subito dopo Nero e Redgrave si sono lasciati e hanno vissuto altre storie d’amore. Franco ha anche avuto un altro erede, Franquito nato dal rapporto con Mauricia Mena di origine afro-colombiana per poi tornare tra le braccia della collega inglese. Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono sposati in gran segreto nel 2006 ma il matrimonio è stato svelato pubblicamente solo nel 2009.

La lunga carriera di Franco Nero tra cinema e tv

Non solo amore: a Da noi…a ruota libera Franco Nero ha ripercorso pure alcuni momenti della sua lunga carriera. Allievo di Strehler, a ventisei anni grazie al successo di Django in Italia era già un’icona degli spaghetti western. Ma a lui non è mai bastato essere “il bello” e, appena possibile, lasciava l’Italia per lavorare con maestri come Buñuel e Fassbinder. Oggi ha alle spalle oltre duecento film e tante serie tv.

Franco Nero ha recitato in numerose pellicole importanti tra cui Querelle de Brest (1982), Il giovane Toscanini (1988) prodotto da Franco Zeffirelli, Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati. Inoltre, non è passato affatto inosservato il film Jonathan degli orsi, uscito nell’anno 1994, prodotto dallo stesso attore, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da uno dei suoi più grandi amici e collaboratori, ovvero Lorenzo De Luca.

In seguito, non sono poi mancate altre importanti pellicole che hanno riscosso un enorme successo durante gli anni Duemila tra cui 2012 – L’avvento del male (2001), Mineurs (2007) e La rabbia (2008). Franco Nero ha lavorato molto anche in televisione, solo per citare alcune produzioni: Desideria e l’anello del drago, Il ritorno di Sandokan, Belli Dentro, Il sangue e la rosa, Sant’Agostino, Law & Order-Unità Vittime Speciali.