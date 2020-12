Kate Middleton, la sorella Pippa è incinta per la seconda volta

editato in: da

Kate Middleton diventa di nuovo zia, la sorella Pippa aspetta il secondo figlio dal marito James Matthews. A riferirlo è una fonte vicina alla famiglia Middleton che avrebbe sottolineato come la coppia sia entusiasta all’idea di avere un altro bebè. Dunque Pippa è incinta per la seconda volta.

L’insider avrebbe riferito a Page Six: “Pippa e James sono entusiasti, è una notizia fantastica in un anno così difficile. Tutta la famiglia è felicissima”. La coppia, che si è sposata nel 2017, ha già un figlio Arthur di 2 anni che presto avrà un fratellino o una sorellina.

La famiglia Matthews-Middleton si allarga e anche George, Charlotte e Louis, figli di Kate e William, accoglieranno un nuovo cuginetto o cuginetta con cui avranno sicuramente un legame più stretto rispetto a Archie, il figlio di Meghan e Harry, che hanno incontrato forse un paio di volte da quando è nato nel 2019.

Il bebè in arrivo, oltre ai figli dei Duchi di Cambridge, avrebbe altri due cuginetti dalla famiglia paterna, Theodore Frederick Michael, due anni, e Gigi Margaux Matthews, cinque mesi, figli di Spencer Matthews, fratello di James e star della tv britannica, e della modella Vogue Williams.

Per il momento comunque manca l’ufficialità della gravidanza di Pippa. Infatti, lei e il marito si sono rifiutati di commentare la notizia della dolce attesa. In ogni caso, l’indiscrezione è emersa proprio nel momento in cui la coppia si sta preparando ad acquistare un terreno da 72 acri nel Berkshire per 1,5 milioni di sterline. Evidentemente pensano di allargarsi e questo potrebbe essere già un indizio in grado di confermare la seconda gravidanza. O comunque intendono costruirsi una magione immersa nella tranquilla campagna, un luogo ideale per crescere i figli.

Attualmente Pippa Middleton e James Matthews abitano a Londra in un appartamento con sei camere da letto che vale 17 milioni di sterline, nulla da invidiare all’appartamento 1 A di Kensington Palace dove risiede Kate con la famiglia. Ma è noto che i Middleton amano la natura e quindi avere una casa di campagna, con tutti i confort, è più che normale per Kate e Pippa.

Secondo indiscrezioni, i Matthews hanno intenzione di costruirsi una casa a Bucklebury, che è a pochi passi dalla villa della famiglia Middleton a Chapel Row, dove Pippa è cresciuta con Kate e il fratello minore, James.

Se la gravidanza fosse confermata, si aggiungerebbe alle dolci attese della Famiglia Reale già annunciate tempo fa: Eugenia di York aspetta il primo figlio e Zara Tindall il terzo. Bisogna poi ricordare che nei giorni scorsi la Principessa Sofia di Svezia ha rivelato di aspettare da Carlo Filippo il terzo figlio. E già si vede il pancino.