Zara Tindall è incinta del terzo figlio: nuovo nipote per la Regina Elisabetta

Chi è Zara Phillips Tindall, la nipote della Regina Elisabetta

Zara Tindall, 39 anni, è incinta per la terza volta. La nipote della Regina Elisabetta batte sul tempo Kate Middleton nell’annuncio della gravidanza. Dopo Eugenia di York, il prossimo Royal Baby è suo.

Zara, figlia della Principessa Anna e cugina di William e Harry, aspetta dunque il terzo figlio, a rendere pubblica la lieta notizia ci ha pensato suo marito Mike Tindall. La coppia ha già due bambine, Mia Grace (6 anni) e Lena Elizabeth (2 anni). E ora si apprestano a diventare di nuovo genitori.

L’annuncio della gravidanza ha sorpreso tutti, soprattutto nel modo in cui è avvenuto. Infatti, invece di rispettare la tradizionale comunicazione ufficiale da parte di Buckingham Palace, Mike Tindall, ex star inglese del rugby, ha preferito rivelarlo attraverso il podcast di cui è co-conduttore, The Good, The Bad & The Rugby. “Terzo Tindall in arrivo“: ha detto ai microfoni. Ma in fondo, facendo parte di un ramo cadetto della Famiglia Reale, i Tindall si possono permettere di non seguire strettamente il protocollo, anche se nelle precedenti gravidanze si sono attenuti alle regole di Corte. Harry e Meghan Markle hanno fatto da apripista evidentemente.

Dopo due femmine, Mike spera in un maschio, ma sarà quel che sarà. E poi ha scherzato sul fatto che il nuovo Royal Baby è stato concepito durante il lockdown causato dalla pandemia.

Quindi, nuovo bisnipote in arrivo per la Regina Elisabetta, il secondo atteso per il 2021 e dopo quello di Eugenia di York che dovrebbe nasce all’inizio del nuovo anno. Al momento la Sovrana e suo marito Filippo hanno 8 bisnipoti che presto diventeranno 10.

Stando al Daily Mail, Zara Tindall potrebbe essere alla 12esima settimana di gravidanza, se così fosse la nascita del bebè sarebbe prevista intorno a giugno. La nipote di Elisabetta è diventata mamma per la prima volta nel 2014. Nel dicembre 2016 rivelò che la gravidanza annunciata un mese prima si era conclusa con un aborto spontaneo.

Due anni dopo, in un’intervista con il Sunday Times, Zara ha parlato del dramma vissuto per la perdita del bambino e ha rivelato di aver subito un secondo aborto prima di rimanere incinta di sua figlia Lena. Raccontò anche che il momento più difficile fu dire al mondo quello che le era capitato, perché la gravidanza era stata annunciata ufficialmente.

Purtroppo la stessa tragica esperienza di un aborto spontaneo è stata vissuta lo scorso luglio da Meghan Markle. La moglie di Harry lo ha rivelato mesi dopo in un articolo scritto da lei per Time. Nessuno sapeva della seconda gravidanza di Meg fino al giorno in cui ha deciso di raccontare il dolore per la perdita del suo bambino.

In ogni caso, per il momento la terza gravidanza di Zara procede per il meglio. Nelle precedenti dolci attese, Lady Tindall, cavallerizza di professione, aveva continuato a cavalcare. L’ultima volta che si è mostrata col pancione era nel 2018, incinta di Lea, durante il matrimonio di Meghan e Harry.

Zara e Mike conducono una vita abbastanza tranquilla, lontana dai clamori di Palazzo, anche se sono sempre presenti agli eventi più significativi per la Famiglia Reale, come il Royal Ascott e il Trooping the Colour. I Tindall abitano a Gatcombe Park, nel cuore dei Cotswolds, a pochi chilometri da Highgrove, la casa di Carlo dove il Principe e Camilla trascorreranno questo Natale.

Zara ha un ottimo rapporto con i membri senior della Famiglia Reale, in particolare con Kate con la quale in pubblico si è sempre dimostrata particolarmente affettuosa.