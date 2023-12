Fonte: IPA Mike Tindall, il rapporto fraterno con il Principe William

C’erano una volta un raffinato Principe cresciuto nel lusso del Palazzo e un ex sgangherato campione di rugby che di protocolli reali non ne vuole proprio sapere. No, non è l’inizio di una strano racconto ma la realtà di un’amicizia diventata nel tempo una vera e propria “fratellanza” tra William, erede al Trono d’Inghilterra, e Mike Tindall, cugino acquisito in qualità di marito della splendida Zara. Due uomini che sono come il giorno e la notte ma che nella loro diversità hanno trovato un legame forte e solido che – almeno in parte – ha alleggerito il peso della mancanza di Harry, fratello di sangue di William.

William e Mike Tindall, il “fratello” che ha sostituito Harry

È implicito che William e Harry siano legati da qualcosa di ineguagliabile. Insieme, da piccoli, hanno condiviso prima l’amore e poi il dolore della perdita della madre Diana, provando a superare questa tragedia ognuno a suo modo, ma con la consapevolezza di poter contare l’uno sull’altro.

Una consapevolezza che ha lasciato il posto all’incertezza e alla delusione. Le loro strade si sono divise quando Harry ha deciso di allontanarsi dalla famiglia dedicandosi a costruire quella nuova con Meghan Markle lontano dal Palazzo e da logiche dalle quali ha voluto prendere drasticamente le distanze. Il Principe del Galles, invece, è rimasto con la fortuna – se così vogliamo chiamarla – di poter contare su un membro acquisito della Royal Family, marito innamoratissimo di Zara, nipote tra le preferite della compianta Elisabetta II.

Come riporta il DailyMail, riprendendo le affermazioni della biografa reale Ingrid Seward, il “Principe di Galles ha stretto un legame con Mike Tindall perché l’ex giocatore di rugby gli permette di godersi ‘indirettamente’ le attività divertenti che ora sono vietate per lui come futuro Re”.

“Mike Tindall ha quel tipo di cameratismo da sportivo che piacerebbe particolarmente a William, a sua volta in passato un ragazzo selvaggio”, prosegue la biografa. Mike non è un uomo di nobili origini ma ha certamente quel piglio fanciullesco e burlone che attirerebbe chiunque. Non ama seguire il protocollo e non perde occasione di infrangerlo, anche perché di fatto può permetterselo senza particolari ripercussioni. Abbraccia William senza porsi problemi – quando non dovrebbe farlo in pubblico -, scherza con lui sul fatto che non sia un gran bevitore – lui al contrario adora la birra – e non c’è neanche lo sport ad accomunarli, visto che lui è un ex campione di rugby mentre William preferisce il calcio.

Cosa accomuna il Principe William e Mike Tindall

A giudicare da tutto questo potremmo affermare che William e Mike Tindall siano due persone talmente distanti da rendere impossibile qualsiasi tipo di rapporto. E invece è esattamente l’opposto: nel marito di Zara il Principe ha trovato quella spensieratezza che gli è state preclusa in qualità di erede al Trono, carico di responsabilità e ingabbiato nel suo ruolo sin da quando era ragazzino.

Ma c’è anche di più a unirli, cominciando proprio dal rapporto che i due uomini hanno con le rispettive mogli, entrambi felicemente impegnati da circa un ventennio. Ed entrambi sono anche papà premurosi che amano trascorrere insieme i momenti più felici in famiglia, cosa che hanno trasmesso ai figli. Lo dimostrano i gesti di profonda tenerezza che i bambini si sono scambiati durante il Natale, cuginetti intenti a chiacchierare amabilmente tra loro e a tenersi per mano proprio come un tempo facevano William, Zara, il fratello Philip e sì, anche il giovane Harry.