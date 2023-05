William e Harry, la cugina (segreta) che quasi nessuno conosce

Fonte: Getty Images William ed Harry

Si chiama Stephanie Phillips ed è imparentata con la Famiglia Reale inglese. Infatti è la sorellastra di Zara Tindall e quindi è praticamente la cugina di William e Harry, solo che in pochissimi la conoscono perché lei vive lontano da Buckingham Palace anche se è legatissima alla sorella maggiore che era tra le nipoti preferite della Regina Elisabetta.

Chi è Stephanie Phillips, la cugina di William e Harry

Stephanie Phillips è la figlia del primo marito della Principessa Anna, il Capitano Mark Phillips, e della sua seconda moglie di origine hawaiana Sandy Pflueger, campionessa olimpica di dressage. Stephanie è molto legata alla sorellastra Zara Tindall, figlia di Anna e Mark Phillips. Infatti, ha partecipato al suo matrimonio con Mike Tindall. L’affetto però è reciproco, infatti le figlie maggiori dei Tindall hanno fatto da damigelle a Stephanie quando nel 2022 ha sposato il fidanzato Will.

Stephanie è nata nel 1997 ed è cresciuta nella tenuta di Anne’s Gatcombe Park, dove il Capitano Phillips, che ora ha 75 anni, ha continuato a vivere dopo aver divorziato dalla Principessa Anna nel 1992. Ciò significa che fin da piccola ha potuto frequentare la sorellastra Zara e il fratellastro Peter.

Ha frequentato la prestigiosa Dean Close School di Cheltenham, un prestigioso istituto le cui rette trimestrali ammontano a 13,900 sterline. Ha proseguito gli studi in Business Management presso l’Università di Worcester dove si è laureata nel 2022. Malgrado il suo legame con la Famiglia Reale, Stephanie Phillips ha sempre mantenuto un basso profilo, lontana da obiettivi e telecamere. Si è impegnata molto negli studi e ha svolto diversi lavoretti, ha fatto perfino la cameriera in un pub.

Fonte: Getty Images

Stephanie Phillips campionessa di equitazione come la sorellastra Zara Tindall

Con la Famiglia Reale però condivide la passione per l’equitazione, trasmessagli evidentemente anche dalla madre che però nel 2012 si è separata da Mark Phillips.

Stephanie come sua sorella Zara ha partecipato a diverse gare di equitazione prestigiose come il Barbury International, il Wellington International Horse Trials e il West Wiltshire Trials. È talmente brava da avere uno sponsor importante nell’ambiente, il Voltaire Design che produce selle.

Fonte: Getty Images

Ma la sorellastra di Zara Tindall ama lo sport in generale. Dopo l’equitazione, l’altra sua passione è lo sci. Pare che le sue piste preferite si trovino in Austria, come testimoniato dalle foto di un viaggio che ha fatto con suo marito Will. Inoltre ha visto mezzo mondo, è stata alle Hawaii, in Australia, Nuova Zelanda, Croazia e Slovenia.

Stephanie Phillips e il legame con la Famiglia Reale

Nel 2021 si è fidanzata ufficialmente con William Hosier, laureato in agraria, che ha sposato nel 2022. Al suo matrimonio erano presenti Zara e Mike Tindall e Peter Phillips con la moglie, oltre ai figli di entrambe le coppie. Ma non hanno partecipato William e Harry.

Fonte: Getty Images

Sul suo profilo Instagram Stephanie Phillips condivide molte foto dei suoi successi in sella ma anche immagini che la ritraggono con Zara e Peter. Il loro rapporto è stretto malgrado la grande differenza di età. Inoltre i suoi nipoti la adorano.