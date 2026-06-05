Charlene di Monaco ad alta seduzione, abito rosso Ferrari prima del Gran Premio

Charlene di Monaco seduce in pista con l'abito rosso Ferrari che lascia le braccia nude. E al gala ha incantato con la tuta in raso di D2Line

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sta vivendo probabilmente il periodo più impegnativo dell’anno, quello del weekend in cui si svolge il Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo. La Principessa è letteralmente scesa in pista, sulla griglia di partenza, indossando un lungo abito rosso che ha fatto subito pensare alla Ferrari, per celebrare i vigili del fuoco. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco seduce con l’abito rosso

Dopo la partecipazione alla processione del Corpus Domini cui ha assistito dal balcone della Rocca insieme ad Alberto, Charlene di Monaco ha decisamente voltato pagina e ha iniziato a dedicarsi a tutti gli eventi legati al Gran Premio di Formula 1 che si disputa a Montecarlo domenica 7 giugno.

Per la gara sarà presente gran parte della Famiglia Principesca. Di solito non saltano mai questo appuntamento i figli di Carolina di Monaco e rispettive famiglie, Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo e figli, Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo con prole, Charlotte Casiraghi che potrebbe essere nuovamente accompagnata dallo scrittore Nicolas Mathieu, e Alexandra di Hannover col fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

Ma ad Alberto e Charlene di Monaco tocca presenziare anche agli eventi istituzionali che precedono la gara. Così, la coppia è scesa in pista venerdì 5 giugno, presso Port Hercule, da dove le monoposto partiranno domenica, per ispezionare il nuovo camion dei vigili del fuoco che hanno un ruolo fondamentale durante il GP per garantire la sicurezza dei piloti e degli spettatori.

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Charlene e Alberto hanno quindi potuto ammirare un Ineos Grenadier rosso fiammante, un veicolo fuoristrada che entra a far parte della flotta dei vigili del fuoco monegaschi.

Per l’occasione la Principessa ha indossa un lungo abito sbracciato con scollo a V, gonna ampia plissettata, rosso, che ha abbinato a un paio di slingback dello stesso colore. La scelta della tinta non è evidentemente casuale. Se da un lato richiama i vigili del fuoco, dall’altro è un chiaro omaggio alla Ferrari.

Come è noto, Charlene ha un debole per il pilota del Cavallino rampante, il monegasco Charles Leclerc. I due sono molto amici e la Principessa non nasconde la sua simpatia per lui.

Charlene di Monaco, la tuta in raso al gala

Se Charlene ha sedotto in pista con l’abito rosso, la sera prima ha lasciato tutti senza fiato al ricevimento d’apertura dell’83esimo GP di Montecarlo che si è tenuto nell’elegante Museo Oceanografico.

La Principessa si è presentata con una tuta in raso verde del marchio bulgaro D2Line, specializzato in capi di alta moda ed eco-sostenibili. Il capo, creato nel 2024, è composto da pantaloni ampi e fluidi, sovrapposti da un lungo top asimmetrico senza maniche che scendeva fino a terra.

Charlene ha impreziosito il look con orecchini di diamanti, messi in evidenza dal caschetto ondulato, in stile retrò.