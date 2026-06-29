Mario Giuliacci, chi è sua moglie Valeria e quanti figli ha

Mario Giuliacci condivide la vita con la moglie Valeria: ecco chi sono i figli e cosa si sa della famiglia del meteorologo

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Ansa Mario Giuliacci, chi sono la moglie e i figli

Per milioni di italiani è semplicemente “il colonnello Giuliacci“, il volto che per anni ha raccontato il meteo in televisione con il suo stile rassicurante e pacato. Ma se la sua carriera è sempre stata sotto i riflettori, lo stesso non si può dire della vita privata, che Mario Giuliacci ha scelto di proteggere con grande discrezione.

Del resto, il meteorologo ha sempre preferito parlare di clima, previsioni e divulgazione scientifica piuttosto che della sua famiglia. Eppure, qualcosa si sa: accanto a lui da tanti anni c’è la moglie Valeria, con cui ha costruito una famiglia composta da due figli e che oggi si è allargata anche ai nipoti.

Chi è Valeria, la moglie di Mario Giuliacci

Su Valeria, la moglie di Mario Giuliacci, le informazioni pubbliche sono poche. È noto che abbia lavorato come insegnante e che, proprio per il suo impiego, la famiglia abbia vissuto a Segrate, nell’hinterland milanese, dove anche Giuliacci ha portato avanti parte della sua carriera nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Il loro è un matrimonio che dura da decenni e che ha sempre viaggiato lontano dal clamore mediatico. Mentre Mario Giuliacci diventava uno dei volti meteo più riconoscibili della televisione italiana, Valeria continuava il suo lavoro di insegnante, scegliendo di restare distante dal mondo dello spettacolo.

Una discrezione che è diventata il tratto distintivo della loro famiglia e che spiega perché, ancora oggi, le informazioni sulla loro vita privata siano poche e raccontate sempre con grande misura.

Lo stesso meteorologo, in alcune rare interviste, ha raccontato quanto la moglie sia stata una presenza fondamentale nel suo percorso personale e professionale. Nonostante il successo e una lunga carriera televisiva tra annunci di grande caldo o periodi di freddo rigido, Giuliacci ha sempre scelto di tenere separata la dimensione pubblica da quella privata, condividendo solo occasionalmente qualche dettaglio sulla sua famiglia.

Quanti figli ha Mario Giuliacci

Dalla storia d’amore tra Mario Giuliacci e Valeria sono nati due figli, Andrea ed Emanuela. Entrambi hanno scelto percorsi professionali legati al mondo scientifico, anche se in ambiti diversi, crescendo in un ambiente dove lo studio e la curiosità hanno sempre avuto un ruolo centrale.

Andrea Giuliacci, nato nel 1971, è il volto più conosciuto della famiglia. Se oggi è uno dei meteorologi più noti della televisione italiana, pare che il suo futuro nel mondo meteo non fosse scritto fin dall’inizio. Da ragazzo nutriva una forte passione per le materie scientifiche e proprio questo interesse lo ha portato, negli anni dell’università, a iscriversi alla facoltà di Fisica.

Nel corso degli studi è poi nata la decisione di seguire le orme del padre, trasformando quella passione nella professione di meteorologo. Negli anni ha così affiancato il padre anche sul piccolo schermo diventando a sua volta un punto di riferimento nella divulgazione meteorologica.

Più riservata è invece Emanuela Giuliacci, che nella vita è un ingegnere ambientale. Pur avendo scelto una vita lontana dalla televisione, ha condiviso con il padre l’interesse per la divulgazione scientifica collaborando con lui alla realizzazione di alcuni progetti.

Oggi Mario e Valeria sono anche nonni, un ruolo che il meteorologo sembra vivere con grande entusiasmo e che ogni tanto lascia intravedere attraverso i suoi canali social, senza però rinunciare alla riservatezza che ha sempre caratterizzato la famiglia.