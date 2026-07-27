Samanta Togni, l’ex marito Mario Russo esce allo scoperto con l’attrice Valeria Cristodaro

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Samanta Togni e Mario Russo

Nuovo capitolo nella vita sentimentale di Mario Russo. Il chirurgo plastico, noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Samanta Togni, ha deciso di uscire allo scoperto con la donna che oggi gli è accanto, l’attrice Valeria Cristodaro. A ufficializzare la relazione è stato un romantico selfie pubblicato sui social, accompagnato da una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “Ho finalmente trovato casa… nei tuoi occhi!”. Parole che raccontano un nuovo inizio, arrivato dopo la fine del matrimonio con l’ex ballerina di Ballando con le Stelle.

Mario Russo, dal divorzio con Samanta Togni al nuovo amore

La storia tra Samanta Togni e Mario Russo aveva fatto sognare molti. I due si erano sposati il 15 febbraio 2020, pochi mesi dopo il colpo di fulmine in treno, scegliendo di costruire la loro vita tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, dove il chirurgo vive e lavora. Con il passare del tempo, però, il rapporto si è incrinato fino alla separazione definitiva.

A raccontare la fine del matrimonio è stata la stessa Togni, che ha parlato apertamente del dolore vissuto e del lungo tentativo di salvare la relazione. Dopo vari tentativi di riconciliazione, la firma del divorzio è arrivata nel marzo 2025.

L’ex ballerina ha confessato di essersi sentita poco valorizzata all’interno della coppia e di aver provato, durante l’estate precedente, a ricucire il rapporto. Un tentativo che, però, non è bastato a evitare la rottura.

Così ha deciso di tornare stabilmente in Italia, lasciando Dubai e chiudendo un capitolo importante della sua vita. “Ho messo la mia fede in un cassetto e la terrò per ricordo”, ha detto, spiegando come quel matrimonio abbia comunque conservato un posto speciale nella sua memoria.

Oggi, a distanza di tempo, Mario Russo sembra aver ritrovato la serenità, scegliendo di condividere pubblicamente la sua felicità.

Chi è Valeria Cristodaro, l’attrice che ha conquistato Mario Russo

La donna che ha riportato il sorriso nella vita del chirurgo si chiama Valeria Cristodaro. Nata a Palermo, ha costruito negli anni una carriera tra televisione, cinema e teatro, affiancando alla passione per la recitazione gli studi universitari in Giurisprudenza.

Dopo la formazione all’Accademia teatrale G. Diotajuti, ha iniziato a collezionare esperienze davanti alla macchina da presa. Il pubblico l’ha vista nella prima stagione di Viola come il mare e nella serie Vanina-Un vicequestore a Catania, mentre sul grande schermo ha preso parte al film drammatico tedesco Epilogue, diretto da Pascal Payant.

Accanto alla carriera di attrice, Valeria ha sviluppato anche quella di conduttrice televisiva, collaborando con HSE, emittente tedesca dedicata alle televendite. Un percorso professionale ricco e sfaccettato che l’ha portata spesso a lavorare all’estero.

La storia d’amore tra Mario Russo e Valeria Cristodaro sembra essere già entrata in una fase importante. L’attrice avrebbe già deciso di trasferirsi a Dubai, la città in cui il chirurgo vive da anni e dove esercita la sua professione.

Il selfie pubblicato sui social e la romantica dedica lasciano poco spazio ai dubbi: la coppia non sembra avere intenzione di nascondersi. Anzi, ha scelto di condividere con naturalezza un sentimento appena sbocciato, ricevendo numerosi messaggi di affetto e curiosità da parte dei follower.