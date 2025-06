Fonte: IPA Samanta Togni e Mario Russo

A La Volta Buona si scherza e si ride parecchio, ma c’è anche spazio per le emozioni. Quelle, ad esempio, di una donna che, salutato il suo grande amore, ritrova sé stessa e torna a sorridere. È la storia di Samanta Togni, la ballerina e conduttrice che, ospite di Caterina Balivo, è tornata a raccontare della fine della relazione con l’ex marito Mario Russo, di cui si dichiara affatto pentita.

Samanta Togni torna a sorridere

Nello studio di Caterina Balivo, nella puntata di martedì 3 giugno, c’era Samanta Togni. L’ex campionessa di Ballando con le stelle, che ultimamente abbiamo visto agguerritissima a Pechino Express, è tornata a La Volta Buona a raccontare della fine della relazione con Mario Russo. Stavolta, però, l’ha fatto con un sorriso, seppur dolceamaro. Perché adesso Samanta ha trovato la forza di ricominciare: “Mi sto ricostruendo, ma sono contenta di essermi ritrovata, perché mi ero un po’ persa”. Sono momenti che capitano a tutti e lei lo sa, “credo che vada bene così”.

“Il mio matrimonio è finito”, afferma, e adesso non c’è alcun dubbio. Ma non c’è neppure nessun rancore. Nei confronti dell’ormai ex marito, Samanta Togni continua a nutrire profonda stima e grande affetto, “gli auguro di essere felice, come lo auguro a me. Questo, ci permetterà probabilmente anche di preservare tutto quello che di bello c’è stato”. Seppur, adesso, parlare di velocità possa sembrare ancora azzardato. Alla domanda della conduttrice se, in questo momento, si sentisse felice, Samanta risponde che “la felicità, intanto, non è una costante, ci sono momenti di felicità”.

Perché il divorzio da Mario Russo

Il matrimonio con il chirurgo Mario Russo, iniziato nel 2020, è finito, ha raccontato Samanta a causa di problemi insuperabili: “Alcune cose lasciano delle fratture importanti, i pezzi che stavamo cercando non li abbiamo ritrovati tutti”. Gli obiettivi, ormai, erano differenti: “È successo che abbiamo capito che volevamo cose diverse, quando non c’è progettualità in un rapporto, quando si guarda al futuro in direzioni completamente diverse, purtroppo uno deve rendersi conto e affrontare la situazione per quella che è”.

Il loro era stato un colpo di fulmine, con le nozze arrivate a un anno dal primo incontro. Il sogno, tuttavia, si è poco dopo infranto. “A volte, – ha spiegato Togni – alcune situazioni non sono problemi ma consapevolezze da acquisire. Questa era una di quelle”. La crisi tra i due era iniziata già mesi fa, acuita dalla distanza geografica. Mentre Samanta vive a Roma, dove lavora come conduttrice televisiva, il chirurgo trascorre per lavoro la maggior parte dell’anno a Dubai. “C’è stato un terremoto, ci siamo allontanati e ora stiamo rimettendo insieme i pezzi” aveva raccontato lei.

Con la fine di quest’amore c’entra proprio il lavoro. “Mi sono sentita data per scontata, – aveva confidato lei sempre a La Volta Buona – poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità”. E pare ci sia stato anche lo zampino di terze persone, “non sono state donne, ma persone invidiose e gelose del nostro rapporto perché venivano da relazione finite”.