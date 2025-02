Samanta Togni dopo la crisi col marito: “Non puntiamo più sulla quantità”

Fonte: Getty Images Samanta Togni

La crisi tra Samanta Togni e Mario Russo è rientrata. Dopo un periodo di allontanamento la ballerina e conduttrice è tornata tra le braccia del chirurgo plastico. Il matrimonio è però inevitabilmente cambiato e oggi va avanti a distanza. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha infatti scelto di tornare a vivere a Roma e non restare a Dubai col marito. Una scelta che sta dando alla 43enne soddisfazioni dal punto di vista privato e anche professionale. È al timone del programma di La7 Amarsi un po’-Istruzioni per l’uso e sarà nei prossimi mesi nella nuova edizione di Pechino Express in coppia con la sorella Debora.

Samanta Togni e il marito Mario Russo stanno ancora insieme

“Ci vuole tempo ma piano piano stiamo rimettendo i pezzi a posto – ha raccontato Samanta Togni al settimanale Nuovo – Stiamo costruendo qualcosa di diverso ma c’è la volontà di farlo”. A compiere il primo passo verso la riconciliazione è stato Mario Russo, che la ballerina ha conosciuto durante un viaggio in treno cinque anni fa.

“L’amore non è mai mancato, ma nelle coppie si possono innescare tante dinamiche: per esempio il darsi per scontati e comunicare in modo sbagliato, cose che possono essere davvero pericolose e portare a forti crisi. E a volte sono la causa delle separazioni”, ha detto Samanta Togni, rivelando che è stato decisivo per la riconciliazione “l’aver trovato le risorse per darci un’altra possibilità”.

E ora marito e moglie non si danno più per scontati perché, come spiegato da Samantha “non vivendo la quotidianità tra noi il desiderio di stare insieme è forte. Così lo sfruttiamo per vederci in tutte le occasioni possibili. Lui viene a trovarmi due volte al mese e io ogni tanto vado qualche giorno da lui a Dubai“.

Per la Togni l’errore più grande che ha portato alla crisi è stato quello di “annullarmi per l’altro, rinunciare a me stessa, alla mia natura e alla mia vita”. Oggi però la conduttrice sente di aver trovato la ricetta giusta, “quella di rispettare gli spazi e l’essenza di tutti e due. Qualche volta vuol dire anche rinunciare a trascorrere tempo insieme ma significa pure essere fedeli a se stessi e apprezzare di più i momenti di coppia. Insomma, non conta la quantità ma la qualità“.

Samanta Togni ha dunque rimarcato che “anche se mancano la quotidianità e il piacere di ritrovarsi la sera, ci sono altri lati positivi. In questa fase della relazione è la nostra risorsa”.

La romantica storia d’amore tra Samanta Togni e Mario Russo

Samanta Togni ha sposato Mario Russo il 15 febbraio 2020 e dopo le nozze è andata a vivere con lui all’estero. Un colpo di fulmine per entrambi, arrivato sette mesi prima del matrimonio, che ha portato Samanta a stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e mettendo in secondo piano il lavoro (ad esempio ha lasciato la conduzione de I Fatti Vostri).

Mario Russo è padre di tre ragazzi nati da una precedente matrimonio. Una famiglia bella allargata tanto che la Togni e il marito hanno deciso anche per questo di non avere altri eredi. Pure la Togni ha un divorzio alle spalle: poco più che maggiorenne ha sposato Mirko, dal quale ha avuto Edoardo, al quale è legatissima.