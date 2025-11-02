Anticipazioni Amici del 2 novembre, le scuse di Maria De Filippi e un ritiro inaspettato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria De Filippi

Una nuova puntata di Amici carica di emozioni e ricca di colpi di scena quella che andrà in onda domenica 2 novembre alle 14.00 su Canale5. Stando alle anticipazioni, ci saranno gare accese, liti tra professori e l’intervento di numerosi ospiti e giudici esterni, con un ritiro a sorpresa di un’allieva.

Amici, le anticipazioni del 2 novembre: le scuse di Maria

La sesta puntata di Amici di Maria De Filippi si preannuncia come di consueto ricca di colpi di scena. Uno dei momenti clou della puntata saranno le scuse della conduttrice a uno dei ragazzi della scuola. Durante le registrazioni Maria aveva definito Gard “cicciottello” e fuori forma, parole che lo avevano messo a disagio e fatto riflettere sulla propria immagine. Nel corso dello speciale della domenica pomeriggio, De Filippi riconoscerà l’errore e chiederà scusa pubblicamente al ragazzo, cercando di rassicurarlo e sostenere la sua autostima.

Amici, gli ospiti della puntata del 2 novembre

Per la puntata del 2 novembre, Maria De Filippi ha chiamato dei giudici d’eccezione: ci sarà il produttore e musicista Dardust, anche come protagonista di una performance con duo d’archi sul suo nuovo brano Mon Coeur. Vedremo anche Vanessa Incontrada, presto protagonista della prima serata di Canale 5 nello show con Gigi D’Alessio, il volto de Le Iene Nicolò De Devitiis e Samanta Togni, ex insegnante di Ballando con le stelle. Tra gli ospiti musicali in studio anche tornerà l’ex allieva di Amici, la talentuosa Giordana Angi, che si esibirà con il suo nuovo singolo intitolato Dammi un bacio.

La classifica

Fulcro dello speciale della domenica pomeriggio saranno le esibizioni dei ragazzi. Gard si è piazzato al primo posto della classifica con un’esibizione toccante di Fai rumore, seguito da Michele, che ha interpretato River di Bishop Briggs con grande presenza scenica e Valentina, che ha proposto Thousand Miles di Vanessa Carlton.

L’atmosfera si è surriscaldata per la situazione di Opi. Dopo la sua esibizione sulle note di Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè, Rudy Zerbi avrebbe proposto l’eliminazione dell’allieva, ma l’insegnante Anna Pettinelli si sarebbe fermamente opposta. Per sbloccare la situazione, il prof di canto ha annunciato l’intenzione di convocare ben quattro giudici esterni per una valutazione sulla cantante.

Per la categoria Ballo, le performance sono state valutate dalla ballerina e coreografa Samantha Togni. A dominare la competizione e guadagnare il primo posto in classifica è stato il ballerino Alex, mentre il secondo e terzo posto sono andati ad Alessio e Paola. L’ultimo posto della classifica sarebbe invece andato a Pierpaolo.

Come sempre non sono mancate le sfide cruciali per la permanenza nella scuola: le sfide di rientro hanno visto trionfare sia il ballerino Pierpaolo, contro Riccardo, con giudice Garrison Rochelle, che il cantante Plasma, contro Cristian nonostante quest’ultimo fosse “perfetto”, perché il giudice Charlie Rapino apprezza l’imperfezione. A rischio – oltre a Pierpaolo, ultimo nella classifica di ballo, e Flavia, arrivata ultima in quella di canto – anche la cantante Angie e la ballerina Maria Rosaria, che sarebbero state votate dai compagni per affrontare una prova eliminatoria. A tenere banco sarà però l’addio di Penelope, che ha scelto di ritirarsi la scorsa settimana.