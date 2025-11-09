Anticipazioni Amici del 9 novembre, Alessandra Celentano esce dallo studio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Alessandra Celentano

Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi che va in onda oggi, domenica 9 novembre, alle 14.00 su Canale5. Una puntata come sempre ricca di colpi di scena, tra grandi emozioni, tensioni tra i professori e graditi ospiti. E poi gli allievi, sia di canto che di ballo, si sfideranno davanti ai giudici, da cui voti dipenderà una classifica che determinerà chi di loro andrà in sfida. Cosa ci aspetta dalla settima del talent show? Scopriamolo insieme.

Amici, le anticipazioni del 9 novembre: lite furiosa tra prof

Sarà una puntata caratterizzata dalle discussioni accese quella di domenica 9 novembre. Gli scontri sono nati, come sempre, a causa di un compito particolarmente ostico assegnato dalla maestra Alessandra Celentano ad Alessio su Gold, coreografia dimostrata dal professionista Francesco.

Si è aperta una discussione piuttosto accesa tra i tre professori di ballo: ad Alessio vengono fatti notare alcuni problemi fisici su cui però può e deve lavorare molto di più. Il ballerino è tornato ad Amici dopo un grave infortunio al piede: per lui questo è il secondo anno nella scuola, ma la maestra Celentano da lui pretende di più, deve cercare di lavorare al meglio, di studiare di più e meglio anche la danza classica, che lo porterà a compiere grandi miglioramenti.

La discussione tra gli insegnanti però sarebbe presto degenerata: pare che Alessandra infatti si sia infuriata con i colleghi, tanto da uscire dallo studio per prima piuttosto infastidita una volta terminata la registrazione.

Amici, gli ospiti della puntata del 9 novembre

La cattedra dei giudici sarà affollata da nomi di altissimo livello, che valuteranno le gare di canto e ballo dei ragazzi della scuola più famosa della tv. Tornerà un volto amatissimo di Amici, Annalisa che insieme a Ornella Vanoni giudicherà i giovani cantanti durante la puntata. Per la danza ritroveremo invece Virna Toppi, Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, un nome già conosciuto dal pubblico del talent show. Annalisa si esibirà poi con il brano Esibizionista, mentre Diana Del Bufalo presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale.

La classifica

Fulcro dello speciale della domenica pomeriggio saranno come di consueto le esibizioni dei ragazzi. La gara di canto ha regalato grandi soddisfazioni ad alcuni e forti critiche ad altri, mettendo alcuni allievi a serio rischio eliminazione. La vetta della classifica è stata conquistata da Valentina, che si è aggiudicata il primo posto grazie a un’esibizione brillante, apprezzata anche da Annalisa per la sua “leggerezza e credibilità” con Man! I Feel Like a Woman!.

Secondo posto per Angie, che ha emozionato con Minuetto, mentre il terzo posto è andato a Gard, che ha convinto tutti con con The Power of Love. Ultime posizioni per Michelle, che ha cantato Chiamo io, chiami tu di Gaia, Michele Per me è importante dei Tiromancino, ma entrambi hanno ricevuto critiche per scelte e interpretazioni poco convincenti. A chiudere, Opi con You Give Love a Bad Name.

Anche le sfide di danza sono state avvincenti: Emiliano ha trionfato nella gara di ballo, riconquistando fiducia e posizionandosi al primo posto, Sul podio insieme a lui anche Alex e Mariarosaria. Paola invece si è piazzata all’ultimo posto, giudicata “acerba” da Virna Toppi, rischiando seriamente per la sua maglia.

