Anticipazioni Amici del 16 novembre, la provocazione di Alessandra Celentano

IPA Alessandra Celentano

La domenica pomeriggio l’appuntamento è con Amici di Maria De Filippi. Il 16 novembre va in onda una nuova puntata del talent show più amato e longevo della televisione italiana, con nuove sfide per i ragazzi della scuola. Gli allievi devono affrontare gare e compiti per difendere il proprio banco e tentare la corsa al Serale, mentre la settimana è stata ricca di tensioni, provvedimenti. E ad attendere il pubblico la presentazione dei primi attesissimi inediti.

Amici, le anticipazioni del 16 novembre: la provocazione di Alessandra Celentano a Emanuel Lo

Grande attesa per la puntata di Amici del 16 novembre, che vede i ragazzi esibirsi con i loro primi inediti, valutati dai rappresentanti di RDS, RTL e Radio 105. Michelle ha portato Gipsy, un brano che non ha entusiasmato troppo i giudici, mentre Gard con Inferno ha ricevuto commenti molto positivi per la modernità del pezzo e per la sua capacità interpretativa. Angie ha interpretato Poco poco, canzone definita radiofonica e pop; invece Plasma con Perdere te ha mostrato un buon flow, pur avendo ancora margine di miglioramento. Opi con Fahrenheit è stato apprezzato per il timbro personale.

Tante poi le esibizioni per gli allievi sia di canto che di ballo. Maria Rosaria ha aperto la puntata con la sua esibizione, giudicata da Federico Lelli: per lei la sfida è stata superata.

Il giovane cantante Opi invece ha affrontato un esame richiesto dalla sua professoressa, e stando alle anticipazioni avrebbe superato la prova davanti alla commissione, non senza qualche difficoltà. Le valutazioni sono state contrastanti: Anna Pettinelli gli ha dato voti bassi, mentre Rudy e Lorella gli hanno assegnato la sufficienza. Ne è nato un battibecco tra Pettinelli e Zerbi, ma alla fine il ragazzo è rimasto nella scuola.

E come sempre non sono mancate provocazioni e discussioni anche tra i prof di ballo: un compito assegnato dalla maestra Celentano all’allievo Alessio ha generato l’ennesimo scontro acceso tra i docenti di ballo, a dimostrazione che il clima in studio è sempre più elettrico. E a contribuire alle tensioni anche la t-shirt indossata da Alessandra con la frase “Il tuo parere appoggialo pure lì, grazie”, rivolta a Emanuel Lo.

Amici, gli ospiti della puntata del 16 novembre

Come in ogni puntata, Maria De Filippi ha previsto ospiti di altissimo livello. I giudici chiamati a valutare le esibizioni sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan per il canto, Giuseppe Gioffrè e Francesco Mariottini per il ballo.

Ovviamente non è mancato lo spazio per le esibizioni musicali, attesissime dal pubblico: Ermal Meta ha cantato Io ti conosco accompagnato da Elena e Francesco nella coreografia, mentre Eddie Brock, che ha raggiunto la popolarità grazie al suo singolo virale Non è mica te, ha eseguito proprio il suo brano sul palco di Amici.

La classifica

Le esibizioni degli allievi hanno rappresentato come sempre il fulcro della trasmissione. La gara di canto ha visto il trionfo di Gard, classificatosi al primo posto: il ragazzo ha ricevuto molti complimenti dai giudici per la sua interpretazione. Valentina, che si è guadagnata la seconda posizione in classifica, ha cantato La Cura di Franco Battiato, ottenendo apprezzamenti per essersi messa in gioco. Terzo posto per Michele ha interpretato I Survive di Capaldi, riuscendo a trasmettere la carica emotiva richiesta dal brano. Sul fronte opposto, Michelle ha chiuso la classifica all’ultimo posto con Baby One More Time, finendo in sfida, insieme a Riccardo.

Per quanto riguarda il ballo, invece, primo posto per Alex, che si esibisce con Alessia sulle note di Bailando e conquista tutti per la sua presenza scenica, dominando il palco con naturalezza. Parimerito invece per Anna ed Emiliano, che si guadagnano il secondo posto. Chiude la classifica Maria Rosaria, che finisce allo spareggio con Pierpaolo.

