Anticipazioni Amici del 23 novembre, tre nuovi ingressi nella scuola

Torna l’appuntamento della domenica con Amici di Maria De Filippi su Canal 5. La puntata del 23 novembre si concentra sulle gare di canto e ballo che stanno definendo i futuri eliminati e sui soliti e infuocati scontri tra i professori, pronti a . Le anticipazioni rivelano che la classifica del canto è stata ribaltata, mentre in ballo le critiche di Alessandro Celentano non risparmiano nessuno.

Amici, le anticipazioni del 23 novembre: tre nuovi ingressi nella scuola

Grandi novità nella scuola più famosa e longeva della tv: la puntata di domenica 23 novembre vedrà l’ingresso di tre nuovi allievi, i cantanti Lorenzo ed Elena e la ballerina di danza classica Giorgia, che dovranno scegliere i loro insegnanti.

Dopo Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi anche degli altri allievi hanno presentato agli esperti della radio i loro inediti. A esprimere i propri giudizi i rappresentanti di Radio Z, Radio RDS e Radio 105. Valentina ha cantato un inedito scritto da Angelina Mango dal titolo Meglio, mentre Flavia ha portato Qualcosa di grande. Riccardo si è esibito con Prima di adesso, una canzone classica, moderna e anche molto radiofonica. Michele ha interpretato invece un pezzo dal titolo Leggerezza d’amore, che darà certamente soddisfazioni in radio.

Ovviamente non sono mancati gli ormai consueti scontri tra professori. Alessio ha affrontato il compito di latino: la sua performance consisteva in un cha cha, dimostrato da Mattia sulle note di Mon Cherie. Purtroppo il giovane ballerino non è riuscito a superare la prova e questo ha dato il via a una discussione accesa tra i giudici. Secondo Alessandra Celentano Alessio sarebbe bravo solo nel suo stile e non riuscirebbe ad adattarsi ad altri generi di danza. Emanuel Lo, invece, ha preso le difese del suo allievo, sottolineando le sue qualità e il suo impegno.

Amici, gli ospiti della puntata del 23 novembre

Nuova puntata, nuovi grandi ospiti nella puntata di Amici: a giudicare le esibizioni sono stati Noemi e Fiorella Mannoia per la sezione canto, mentre per il ballo è intervenuto Sergio Bernal, ballerino classico.

Tra gli ospiti musicali, Noemi ha presentato il suo nuovo singolo Bianca, e poi Fulminacci, che ha interpretato Niente di particolare.

La classifica

Ancora una volta le esibizioni dei ragazzi hanno stabilito chi merita di rimanere nella scuola: a vincere la gara di canto è stata Valentina, che ha interpretato Susan, guadagnandosi i complimenti di Fiorella Mannoia. Secondo posto per Michele, che ha proposto Vampire di Olivia Rodrigo. Noemi l’ha elogiato per la sua potente voce, ma gli ha consigliato di cercare un contatto più profondo con il pubblico.

Terzo posto per Gard, che si è esibito con Me Gustas Tu di Alfa con delle barre. Pur non essendo abituato a questo stile, ha rischiato e ha avuto successo: le insegnanti hanno evidenziato l’importanza di sperimentare e hanno apprezzato la sua credibilità e il senso del ritmo. Flavia invece si è classificata ultima cantando Due vite di Marco Mengoni: ha ricevuto complimenti per l’interpretazione, ma si è percepita la sua forte emozione durante la performance. Rimasta molto colpita dall’esito, non ha trattenuto le lacrime e ha confidato al pubblico di sentirsi sopraffatta durante la pubblicità. È finita in sfida con Plasma, che non ha convinto con il brano Tasche piene di sassi.

Per quanto riguarda il ballo, il primo posto l’ha conquistato Maria Rosaria, che si è esibita in una rumba con Mattia sulle note di Disfruto, ricevendo molti complimenti dal giudice per l’eleganza e la fedeltà alla danza. Alex, accompagnato da Alessia, ha ballato un jive su Blue Suede Shoes guadagnandosi il secondo posto; terzo piazzamento per Pierpaolo, che ha proposto un assolo interpretativo su Il cielo. A chiudere la classifica Alessio, finito in sfida.

