Anticipazioni Amici del 30 novembre, batosta per Alessandra Celentano

IPA Alessandra Celentano

Non c’è domenica pomeriggio senza Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale5 torna il 30 novembre sempre alle 14.00, con nuove sfide tra cantanti e ballerini, senza dimenticare i colpi di scena e gli scontri tra i professori. Anche in questa puntata gli allievi della scuola affronteranno gare e compiti per difendere il proprio banco e tentare la corsa al Serale.

Amici, le anticipazioni del 30 novembre: le sfide

L’appuntamento di Amici di domenica 30 novembre promette grandi emozioni, tra sfide e confronti accesi. Prima colpo di scena in apertura di puntata con Emiliano, unico allievo chiamato ad affrontare una sfida diretta. Il suo avversario, Cristian, ha mostrato preparazione e tecnica, tanto da guadagnarsi i complimenti del giudice esterno Garrison, ma è stato Emiliano a conquistare la vittoria, mantenendo il suo posto nella scuola.

Il percorso di Opi invece è tornato a essere al centro delle discussioni tra i professori. Il giovane è stato chiamato a ricantare Una vita da mediano e un altro brano davanti a un giudice esterno, il maestro Pennino, chiamato esclusivamente a stabilire quali pezzi fossero davvero adatti alla sua voce. L’idea nasce da Rudy Zerbi, convinto che le scelte musicali della collega Anna Pettinelli non valorizzino il giovane cantante. Secondo il professore, il brano affidato a Opi questa settimana lo avrebbe addirittura fatto regredire, riportandolo indietro nel suo percorso nella scuola.

Ovviamente non sono mancati i momenti di tensione tra i professori, come quello tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, ancora una volta in disaccordo sul percorso di Pierpaolo. Le due insegnanti hanno espresso valutazioni molto diverse sulle sue potenzialità e sul modo in cui sta affrontando la preparazione.

Grande batosta in puntata per Alessandra Celentano, che qualche settimana fa aveva eliminato un suo allievo, Tommaso, giudicato da tutti molto talentuoso. Il ragazzo ha avuto il suo riscatto: il giovane – che, come aveva fatto notare Maria De Filippi, aveva lasciato la compagnia per la quale danzava per partecipare al programma sarà presente allo spettacolo dello Schiaccianoci al Teatro dell’Opera.

Gli ospiti della puntata del 30 novembre

Nella puntata di Amici del 30 novembre saranno ospiti Stash dei The Kolors e Carlo Verdone per giudicare la gara di canto, Eleonora Abbagnato per la sfida di ballo. Tra gli ospiti anche Donatella Rettore: sarà in studio per cantare Malamocco con Arianna Forte e Mr Rain.

La classifica

Durante la puntata spazio è stato dato alle esibizioni dei ragazzi, che hanno decretato i loro posti in classifica. La gara sugli inediti ha visto trionfare Valentina, lodata per la sua interpretazione impeccabile. Sul podio, a seguire, si sono classificati Riccardo e Plasma. Nelle zone più rischiose, invece, troviamo Flavia e Angie, mentre l’ultimo posto è andato a Michele. A causa di un pareggio nei voti, i professori – Rudy Zerbi determinante nel voto finale – hanno deciso di mandare in sfida anche Angie.

Il ballerino Emiliano, che è riuscito a riconquistare e mantenere il suo banco, si è piazzato primo, seguito da Pierpaolo e Alex. Anna e Alessio sono finiti invece nelle ultime posizioni e sono a rischio sfida.

