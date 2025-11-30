Decima puntata per Amici di Maria De Filippi: i giovani talenti cantano i propri inediti. Tra gli ospiti ci sono Eleonora Abbagnato, Carlo Verdone e Stash dei The Kolors. Qualche emozione, tante liti, momenti inediti e i talenti della scuola: le nostre pagelle della puntata.

Angie, inedito top ma finisce in sfida. Voto: 9

Tra gli inediti dei giovani talenti di Amici di Maria De Filippi, Angie è decisamente una delle voci di punta dell’edizione. E il suo inedito Poco poco ha scatenato il pubblico in studio, così come i social. Per lei sono arrivati i complimenti del gigante del cinema, Carlo Verdone: “Vedo un futuro”. La giovane è emozionata, e dobbiamo dire che funziona nell’insieme: il look, la voce, le note. Nonostante l’ottima prova, però, Angie è finita comunque in sfida.

Pierpaolo e la polemica di Alessandra Celentano. Voto: 4

Momenti di fuoco in studio dopo l’esibizione di Pierpaolo, che è stata commentata abbastanza positivamente da Eleonora Abbagnato. A “litigare” sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Eleonora Abbagnato, con la complicità di Maria De Filippi, che ha cercato in tutti i modi di scherzare e di invitare alla calma. Per la Peparini, quello di Pierpaolo è uno stile che funziona, anche “con i piedi fucilati”, e tanti ballerini hanno lavorato così anche con il fratello Giuliano.

Per la Abbagnato c’è comunque la poesia, che è personale per ogni ballerino. “Sono stili, non sono tecniche. Non facciamo passare il messaggio sbagliato. Non voglio che si confondano le acque”, ha detto la Celentano. Come sempre i toni si sono alzati un po’ troppo. Pierpaolo però ha raggiunto la sufficienza: a lui va il nostro dieci per aver sopportato tutto in silenzio, ma con Maria al suo fianco. Ma la polemica non è di certo finita qui, anzi, è stata ripresa poco dopo l’esibizione di ballo di Emiliano.

Non è giusto paragonare i due ballerini, e la Abbagnato l’ha giudicata una cattiveria. Per la Peparini, c’è “un mondo di lavoro, che c’è fuori” che per la Celentano non esiste. “A me un ballerino che non è completo non piace”, la replica secca della Celentano. E poi un momento inatteso: Peparini e Maria De Filippi hanno mostrato i propri piedi. Alla fine, Emiliano è stato il migliore nella gara di ballo, seguito da Pierpaolo.

Carlo Verdone e Maria De Filippi “grandiosa” in Vita da Carlo. Voto: 8

Qualche “scena” di Vita da Carlo: tra gli ospiti della decima puntata di Amici c’è stato Carlo Verdone. E, dopo le presentazioni di rito in studio, la conduttrice ha ricordato la sua collaborazione nella serie. “Ho fatto un pezzettino di Vita da Carlo e mi sono divertita tantissimo. Dovevo avere una piccola parte, ho studiato come al solito”, tutti conoscono del resto la professionalità che ha sempre contraddistinto Maria.

“Non ho ripassato, avevo studiato perfettamente tutto. Non volevo fare brutta figura, era un onore essere in Vita di Carlo, volevo essere preparata”. Ma nessuno ha mai avuto dubbi e per Carlo Verdone è stata “grandiosa”, l’ha fatta debuttare e non ha sbagliato nemmeno una virgola.

Donatella Rettore ospite ad Amici. Voto: 7

“Idola mia totale”, con queste parole l’ha accolta in studio Rudy Zerbi, che però è stato definito il “più cattivo dei giudici”. Il motivo? Perché ha parlato male di un ragazzo. In studio ha cantato Malamocco da Antidiva putiferio, raccontando un po’ la storia di questa sorta di Atlantide veneziana, dove alle 6 in punto di ogni giorno viene “infestata” dalle zanzare. Breve apparizione, ma ha ringraziato Maria e il programma per aver cantato alcuni dei suoi pezzi, che in alcuni casi hanno anche portato fortuna.

Isobel Kinnear e l’abbraccio a Maria De Filippi. Voto: 8

Molto commovente l’abbraccio tra Isobel Kinnear e Maria De Filippi dopo la sua esibizione. La giovane infatti è pronta per iniziare un nuovo percorso: sta infatti seguendo le “orme” di Samira Lui, che oggi è tra i personaggi di punta della televisione con La Ruota della Fortuna. Maria ha sempre trattato i suoi allievi al meglio, e non poteva mancare di certo un ultimo abbraccio televisivo. “Forse Isobel per un po’ non la vedrete qua, perché inizierà una nuova avventura molto stimolante”. La giovane ha ammesso di avere un po’ paura, ma Maria l’ha tranquillizzata subito.

“Tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare qua saremo sempre qui per accoglierti”. Poi un lungo abbraccio e parole che si sono scambiate solo tra loro, lontane dai microfoni. Caduta Libera va in onda da domenica 7 dicembre per la conduzione di Max Giusti.

L’ennesima lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Opi. Voto: 2

Opi – Simone Opini – è tra gli alunni più contestati all’interno della Scuola di Amici, purtroppo. Anna Pettinelli lo ha scelto, ha in mente un percorso per lui, ma Rudy Zerbi non è d’accordo, tanto che ha interpellato il reparto musicale sulla scelta della Pettinelli e chiamato un consulente esterno, Adriano Pennino, musicista italiano, per parlare delle esibizioni di Opi. “Non voglio che tu faccia un passo indietro”, Zerbi sta provando a incoraggiare Opi, ma allo stesso tempo sta mettendo in discussione le scelte della Pettinelli. Che non ci sta.

“Mi sembra che tu stia provando, e sei un vigliacco in questo, a mettere in difficoltà il mio lavoro”, poco dopo è intervenuta anche Maria De Filippi, perché i due prof. parlavano accavallandosi tra loro. “Il discorso è questo: dalla prima puntata hai tirato giù la leva, mi hai chiesto di sollevarlo dal banco, hai provato a mettere in mezzo me e le mie assegnazioni. Ma ti prego non giocare con Opi. Provi a screditare me, ho 50 anni di carriera, lasciami lavorare con sto ragazzo”. Alla fine, il consulente esterno ha trovato più sulle sue corde Una vita da mediano , anziché Un giorno credi. La Cuccarini si è detta un po’ d’accordo con Zerbi e un po’ con la Pettinelli: “Sono anche i ragazzi che devono lavorare per trovare una motivazione dentro quella canzone”. Il reparto musicale e l’autore Matteo “smentiscono” la versione della Pettinelli: non si sono mai detti d’accordo con la scelta di portare il brano scelto da lei. Caos evitabile, soprattutto perché è durato troppo e alla fine è intervenuta nuovamente Maria mandando avanti lo show.