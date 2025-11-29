Isobel Kinnear sulle orme di Samira Lui: lascia Amici per Caduta Libera

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Isobel Kinnear

Una delle ballerine professioniste più amate di Amici è pronta a salutare il talent che l’ha resa famosa per una nuova avventura televisiva: parliamo di Isobel Kinnear, che affiancherà Max Giusti nella nuova edizione di Caduta Libera.

Isobel Kinnear da Amici a Caduta Libera

Amici si conferma vera e propria fucina di talenti: oltre a sfornare ballerini di fama mondiale e cantanti da hit parade, il talent show di Maria De Filippi sta formando una nuova generazione di professionisti del piccolo schermo. Dopo Giulia Stabile, impegnata alla conduzione di Italia’s got talent, un’altra amatissima ballerina è pronta a compiere il grande salto: Isobel Kinnear affiancherà infatti Max Giusti nel game show Caduta Libera.

Qualche indizio era arrivato già dalla stessa De Filippi nella scorsa registrazione del talent: la conduttrice aveva infatti annunciato l’assenza temporanea di Isobel perché “impegnata in una nuova avventura“. A confermare il progetto, è stato tuttavia Dagospia: “Dopo l’esperimento riuscito a La Ruota della Fortuna, Mediaset ha deciso di aggiungere una valletta parlante anche a Caduta Libera. Il programma tornerà in onda domenica 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti. Al suo fianco ci sarà la “nuova Samira”, la prescelta è Isobel Kinnear”, ha scritto Giuseppe Candela sul portale.

Insomma, Piersilvio Berlusconi sembra voler puntare sulla formula ragazza giovane e attraente/ uomo maturo dall’innegabile simpatia. “Avanguardia pura”, suggerirebbe Miranda Priestley.

Chi è Isobel Kinnear

Isobel Kinnear, classe 2003, è una ballerina australiana famosa per aver preso parte allo show Amici nel 2022. Seguita dalla maestra Alessandra Celentano, era arrivata in finale, ma la vittoria le era stata soffiata dal latinista Mattia Zenzola. Nonostante avesse ricevuto numerose offerte lavorative, la danzatrice decise di restare in Italia, entrando a far parte dei professionisti del corpo di ballo del talent di Maria De Filippi.

Isobel non ha mai nascosto di essere interessata anche a progetti non strettamente collegati alla danza: oltre a posare come modella per diversi shooting, si è cimentata con la conduzione di Full Out, l’evento live dei talenti di Amici 22 accanto a Nicolò De Devitiis. Insomma, la nuova avventura con Max Giusti rappresenta un vero e proprio tragurdo per la Kinnear, che si è sempre distinta per impegno e determinazione.

Da Samira Lui a Isobel Kinnear, Mediaset punta sulle vallette

La presenza di Samira Lui accanto a Gerry Scotti in La ruota della fortuna sembra essere uno dei segreti del successo del game show, ma la formula valletta/conduttore è sembrata anacronistica anche a diverse protagoniste del piccolo schermo.

Paola Barale, che aveva ricoperto lo stesso ruolo accanto a Mike Bongiorno, ha infatti spiegato: “Gerry tratta Samira Lui come Mike trattava me. L’approccio è più paritario, è vero. Samira gira il cartellone, ha un ruolo, non è il contorno. La tv è ancora così, non voglio dire maschilista, ma insomma è fatta per ruoli. L’apprezzamento va bene, le battute sono carine, ma mi sembrano quelle. È il ruolo della donna che va cambiato”.

Dello stesso avviso anche Claudia Gerini: “Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere”, ha spiegato l’ex protagonista di Non è la Rai. Critiche che, a quanto pare, non hanno minimamente scalfito Piersilvio Berlusconi.