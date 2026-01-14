Isobel Kinnear, la reazione di Maria De Filippi all’addio ad Amici

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Ex ballerina amatissima di Amici, Isobel Kinnear affianca Max Giusti a Caduta Libera: è tra i volti dello spettacolo più giovani e apprezzati, e se giocherà bene le sue carte, avrà un futuro brillante. Anche lei, come tanti, è stata lanciata proprio da Maria De Filippi nel talent show. Per lei, partecipare al quiz di Giusti è una grande occasione, anche per raccontarsi al pubblico. La sua ispirazione più grande è stata, da sempre, Lorella Cuccarini, di cui sogna di seguirne il percorso. Ma come ha reagito Maria De Filippi al suo addio ad Amici?

Isobel Kinnear, la reazione di Maria De Filippi

Nella nuova edizione di Caduta Libera, condotto da Max Giusti, gli spettatori hanno avuto la possibilità di scoprire o ritrovare un volto amatissimo dai giovani: quello di Isobel Kinnear. A TV Sorrisi e Canzoni, con un’intervista, la Kinnear ha raccontato come è iniziata la partecipazione al programma. “Mi hanno chiamata per un provino, ho conosciuto Max ed è stato tutto molto spontaneo. Sto cercando una mia strada e lui mi sta aiutando a mettermi alla prova in questa nuova esperienza”.

IPA

Ed è stata proprio Maria De Filippi a incoraggiarla a valutare questa strada. “Maria sapeva già tutto e mi ha incoraggiata a buttarmi in questa avventura. Mi ha detto che, se un giorno vorrò tornare, le porte saranno sempre aperte”, la reazione di Maria è stata di totale apertura e sostegno nei confronti della giovane. E sempre in merito alla sua esperienza ad Amici, ha parlato anche della Maestra Celentano, la “temibile prof”.

“La maestra Celentano è fantastica. Per me è stata un punto di riferimento. È severa, ti fa lavorare duramente, ma solo perché tiene ai ragazzi e vuole tirare fuori il meglio da loro. È giusto perché la danza è rigore e disciplina“. E come darle torto?

Isobel Kinnear, futura stella della televisione

La Kinnear starebbe seguendo le orme di Samira Lui, che ormai è tra le punta di diamante di Mediaset. Con la benedizione di Maria e la disciplina ferrea imparata sotto l’ala della Celentano, la strada verso il successo sembra già spianata. E la benedizione di Maria è arrivata anche in onda ad Amici: “Devi essere naturale, te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo”.

Classe 2003, australiana e con una determinazione d’acciaio, la svolta nella sua vita è arrivata nel 2018, quando il titolo di Australia’s dancer of the year le ha regalato un viaggio premio proprio in Italia. Un segno del destino che l’ha portata a lasciare la sua terra per inseguire il suo sogno. Oggi, quella ragazzina che sognava l’Europa è una giovane donna che non ha paura di mettersi alla prova e diventare “di casa” nei piccoli schermi degli italiani. Per lei si prospetta un futuro luminoso, e non è detto che l’addio ad Amici sia eterno: quando vorrà, potrà sempre ritornare nel programma che l’ha resa ormai una piccola icona per tantissimi giovani.