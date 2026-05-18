Amici, Kumo conferma la storia con Giulia Stabile: “Fra noi qualcosa”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Giulia Stabile

Kumo torna a far parlare di sé dopo l’esperienza ad Amici. Ospite del podcast BerAlive, l’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande sui rapporti nati durante il programma, chiarendo i gossip che nel tempo hanno coinvolto Martina Giovannini, Isobel Kinnear e soprattutto Giulia Stabile. Proprio sul legame con la ballerina professionista vincitrice della ventesima edizione, il racconto del danzatore ha acceso di nuovo l’attenzione dei fan.

Kumo e Giulia Stabile dopo “Amici”

Kumo ha confermato che con Giulia Stabile non c’è stata soltanto una normale collaborazione tra colleghi. Nel podcast BerAlive, l’ex allievo di Amici ha ammesso: “Con lei ci sono state un po’ di cose”, evitando però di trasformare il racconto in una grande (e tardiva) dichiarazione romantica.

La vicinanza, stando alle sue parole, sarebbe cresciuta nel periodo in cui i due lavoravano fianco a fianco. “Abbiamo ballato tanto tempo insieme, siamo stati tanto tempo in sala”, ha spiegato Kumo, dando così una cornice molto concreta a uno dei gossip più commentati dai fan del programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Il ballerino non ha usato etichette precise e non ha parlato apertamente di fidanzamento. Ha però raccontato una sintonia che andava oltre la semplice intesa professionale: “Mi sono avvicinato un po’ a Giulia perché eravamo simili e questa cosa mi piaceva molto”. Una mezza ammissione, nel linguaggio del gossip, più che sufficiente per riportare la ballerina e conduttrice tv al centro dei retroscena nati intorno al talent.

La rottura con Alessia Pecchia

Uno dei passaggi più delicati riguarda la precedente relazione di Kumo con Alessia Pecchia. Il ballerino, infatti, era entrato nella scuola già fidanzato, ma quella storia si era poi conclusa durante il percorso televisivo. Inevitabile, quindi, che il pubblico provasse a collegare la rottura alla crescente sintonia con Giulia Stabile.

Kumo ha provato quindi a chiarire la tempistica, spiegando che l’avvicinamento con Giulia sarebbe arrivato quando la sua relazione era già in crisi. Alla domanda diretta sul possibile ruolo della ballerina nella fine del rapporto, la risposta è stata sfumata, più realistica che perfetta: “Sì e no”.

Il ballerino ha raccontato di aver ritrovato in Giulia una sensibilità affine, quasi uno specchio. Una complicità che, almeno nelle sue parole, non avrebbe provocato la fine della storia precedente, ma si sarebbe inserita in un momento già fragile della sua vita privata. Insomma, più che un triangolo, una situazione confusa, umana e molto da ventenni dentro una bolla televisiva.

E oggi? Se ammette di essere spesso lui quello che sparisce nei rapporti, con lei la dinamica sembrerebbe essersi ribaltata. Parlando del loro legame attuale, il ballerino ha scherzato: “No, è lei che ghosta me”.

Martina Giovannini e Isobel Kinnear, Kumo smentisce i flirt

Prima di parlare di Giulia Stabile, Kumo ha voluto fare chiarezza anche su altri due nomi spesso accostati al suo: Martina Giovannini e Isobel Kinnear. Con Martina, ha spiegato, il legame era molto forte, ma soltanto amichevole. “Eravamo esclusivamente amici, è stata la persona con cui avevo più legato là dentro”, ha detto, spegnendo così una delle ipotesi più insistenti.

Oggi i rapporti tra loro sarebbero meno frequenti, ma non per litigi o freddezze particolari. Kumo si è preso la responsabilità della distanza con una battuta molto generazionale: “La sento poco, ma è colpa mia: sono asociale e ghosto”. Un’ammissione che racconta bene anche il modo in cui certe amicizie nate in tv, una volta fuori, devono fare i conti con la vita vera.

Nessun retroscena sentimentale neppure con Isobel Kinnear. In quel caso, il ballerino ha parlato di una semplice intesa lavorativa: “Con Isobel non c’è mai stato nulla, ci siamo trovati bene solo in sala”.