Malgioglio festeggia “18 anni” ad Amici: “Andrò al ballo delle debuttanti”. Poi il grazie a Maria

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Cristiano Malgioglio

Una puntata partita come tante e diventata, nel giro di pochi minuti, un piccolo show nello show. Al Serale di Amici 2026 basta una torta di compleanno per regalare al pubblico uno dei momenti più leggeri e riusciti di una serata non proprio brillante. Al centro, ovviamente, non poteva che esserci lui: l’unico, inimitabile Cristiano Malgioglio, che tra battute e una teatralità che ormai è il suo marchio di fabbrica si prende tutta la scena.

Malgioglio soffia le candeline e si emoziona

La puntata del Serale di Amici è appena iniziata ma la padrona di casa Maria De Filippi ferma già tutto e mette in scena una sorpresa, qualcosa che nessuno si aspetta (tanto meno il diretto interessato). Subito dopo aver presentato professori e giudici, infatti, fa entrare nello studio di Canale 5, grazie ai ballerini Mattia Zenzola e Isobel Kinnear, una mega torta di compleanno con le candeline pronte per essere spente. “Tanti auguri a Cristiano Malgioglio”, scrosciano gli applausi e il paroliere rimane visibilmente emozionato.

Al centro dello studio, osservato da tutti come piace a lui, soffia sui 18 anni e diventa ufficialmente maggiorenne. “Non ho mai festeggiato il compleanno”, dice lui, “lo faccio da quattro anni, da quando sono qui”. Poi i doverosi e sentitissimi ringraziamenti a colei che rende possibile tutto ciò: Maria De Filippi. “Se lo faccio devo ringraziare questa donna speciale. Ora sono pronto per debuttare con le 18enni al ballo!”. La risposta non tarda ad arrivare con la forma di un bacio affettuoso, spontaneo, che suggella il momento e scatena l’applauso dello studio.

Gli immancabili occhiali da sole e i guanti di pelle non bastano a nascondere e camuffare la sorpresa e la commozione di Malgioglio, al quale trema la voce. Per fortuna la puntata deve iniziare a lui si siede subito sul suo trono: lo zucchero non addolcirà i suoi giudizi, lo sappiamo.

Il battibecco con Anna Pettinelli

E infatti poco dopo nasce subito uno scontro con Anna Pettinelli, una delle prof più insidiose del talent show. Terminata l’esibizione di Riccardo, Malgioglio prende la parola per dare il suo voto e fa mille complimenti al ragazzo, ma non perde occasione per punzecchiare l’insegnante. “Lui non canta in modo antico, come dice Pettinelli. Che poi non so nemmeno cosa voglia dire cantare in modo antico”, dichiara, e la risposta di Pettinelli non si fa attendere.

Già visibilmente piccata, la prof di canto risponde a tono con quella punta di acidità che da sempre la contraddistingue. Prima nega con forza di aver mai detto questa cosa, ma quando il paroliere le fa notare di “averlo sentito in più di un’occasione” lei, stizzita, ribatte: “E allora sturati le orecchie!“.

Ne nasce, come prevedibile, un piccolo scontro, il primo di pochissimi durante la serata, necessario a far iniziare la puntata del Serale di sabato 25 aprile con un pizzico di pepe. Per il resto, nel corso dello show, non ci saranno molte altre occasioni a questo livello: è una puntata abbastanza piatta soprattutto dal punto di vista dei giudizi. Ci aspettavamo di più? Certo che sì, ma almeno Malgioglio ha avuto il suo momento di gloria.