Serale Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: gli ospiti, i giudici e chi è stato eliminato

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Maria De Filippi

Torna con una nuova, attesissima, puntata il Serale di Amici 25 che sabato 18 aprile terrà incollati alla tv gli appassionati del longevo programma di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti e i giudici di questo appuntamento del sabato sera, alcuni di loro particolarmente competitivi, che ci regaleranno momenti di puro show. Dopo qualche eliminazione importante nelle scorse puntate, chi sarà eliminato questa sera?

Amici 25, le anticipazioni del Serale del 18 aprile

La quinta puntata del Serale di Amici 25 entra subito nel vivo con tre manche molto accese, in cui si vedono sfide ben precise tra i concorrenti. Nella prima si scontrano le squadre Cuccarini-Peparini e Zerbi-Celentano. Tra le prove più commentate c’è un guanto di tango che mette in difficoltà Alex, che non si sente a proprio agio in questo stile, mentre nel canto e nelle prove miste emergono Emiliano, Elena e Lorenzo. Alla fine della manche finiscono al ballottaggio Alex e Lorenzo e proprio quest’ultimo va subito a rischio eliminazione.

La seconda manche rimette tutto in gioco e vede lo scontro tra le squadre di Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Qui spicca un guanto più emotivo, ma anche prove tecniche che fanno la differenza. Il risultato è una sfida più equilibrata del previsto, anche se Kiara finisce a rischio eliminazione. Nella terza manche, invece, le esibizioni sono più dirette e senza margine di errore. La squadra Cuccarini-Peparini riesce a imporsi nettamente e manda al ballottaggio Riccardo, Emiliano e Nicola, tra canto e ballo.

Gli ospiti della quinta puntata

La puntata del 18 aprile è ricca anche dal punto di vista degli ospiti. In giuria troviamo Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio in veste di giudice speciale.

Tra gli ospiti musicali arrivano Biagio Antonacci, che presenta il suo nuovo brano, e Nicolò Filippucci, che torna nello studio dopo il successo recente. A portare leggerezza ci pensano invece Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, protagonisti anche di un momento di gioco. Alessandro Cattelan guida infatti il suo Password, che coinvolge giudici e ospiti in una sfida divertente e a tratti surreale.

Spazio anche alla comicità con Carlo Amleto, che mette in scena un monologo ambientato a scuola e coinvolge direttamente Maria De Filippi in un momento musicale ironico.

Scoppia la lite in studio

Non possono mancare gli scontri tra prof, più o meno diretti. Anche stavolta la protagonista è Anna Pettinelli che se la vede con Gigi d’Alessio. Tutto nasce dopo che Gard si interrompe durante l’esibizione, un momento già delicato che manda in tilt la performance del ragazzo.

Il cantante napoletano interviene con un commento piuttosto diretto, ma Pettinelli non la prende affatto bene. La prof reagisce immediatamente alzando i toni e difendendo a spada tratta il suo allievo, e da lì parte un botta e risposta sempre più acceso che mette in subbuglio lo studio.

Chi viene eliminato

Il momento decisivo arriva con il ballottaggio finale. A rischio eliminazione finiscono tre concorrenti: Kiara, Riccardo e Lorenzo. Tutti e tre si esibiscono nuovamente per giocarsi la loro permanenza nel programma: chi canta punta sull’interpretazione, chi balla cerca di convincere con una coreografia forte e intensa. Chi sarà eliminato tra loro?

Il verdetto non arriva subito. Come sempre, infatti, la decisione viene rimandata e sarà comunicata direttamente durante la puntata del 18 aprile dalla padrona di casa Maria De Filippi. Qualcuno ha detto suspense?