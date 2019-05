Chi non bacia, non ama. Lo dice la scienza

editato in: da

Il sesso può essere mercificato, ma nessuno ha mai pagato per un bacio alla francese.

Questa teoria, del professore Emmanuele Jannini, offre diversi spunti di riflessione. Sono molte infatti le persone interessate alla problematica della carenza di baci all’interno di un rapporto.

E non è questione di passione che svanisce col tempo, la colpa dell’affievolimento di queste emozioni è imputabile alla mancanza di baci. La scienza ci insegna che senza questi, una donna non produce ossitocina e in lei sparisce anche il desiderio, ma non solo. Senza questo ormone, ci si ritrova a trascurarsi e a diventare più polemiche.

Questo atteggiamento provoca una serie di conseguenze dannose all’interno della coppia. Dunque, è tutta colpa di un bacio mancato?

Il bacio è il simbolo dell’amore per antonomasia da tempi immemori. Si tratta di un elemento così importante per la vita di coppia che esiste una scienza che lo studia: la filematologia.

Diversi studi hanno dimostrato che le coppie più innamorate, salde e fedeli sono quelle che si baciano molto, il merito è anche dell’ossitocina, l’ormone del legame e della tenerezza.

I ricercatori del College Lafayette, in Pennsylvania, hanno dimostrato che il bacio agisce in maniera positiva sull’umore delle persone provocando così un effettivo miglioramento del rapporto di coppia.

Per una donna, il bacio è segno di scelta e di conferma del proprio partner sugli altri: se una donna non bacia, non si sente legata e probabilmente non lo farà mai.

Per l’uomo invece, il bacio ha delle implicazioni meno gravose rispetto alla partner femminile, lui riesce a farlo anche senza un legame affettivo per lo scopo di mettere a suo agio la donna con cui ha un rapporto. Quando però un uomo è innamorato, il bacio diventa per lui il simbolo di consolidazione del rapporto.

Dunque è vero che chi non bacia non ama? In parte, soprattutto se a farlo sono le donne, ancora una volta infatti, questo gesto si conferma fondamentale per noi all’interno di una relazione. È per questo infatti che siamo ancora noi a subire le conseguenze più importanti in caso di mancanza di baci.

Secondo la scienza, chi non bacia non vuole consolidare il legame con quella persona: forse non la ama, forse non vuole farlo o non sa farlo. Una cosa è certa, chi non si lascia andare alla passione del bacio, non vuole far entrare in sé l’amore.