Madame bacia Giulia Stabile: il mistero della foto pubblicata poi cancellata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Stabile e Madame

Cosa sta succedendo fra Madame e Giulia Stabile? Sui social è nato un piccolo caso dopo che sul profilo della cantante è apparsa la foto di un bacio, cancellata in pochi secondi. Un errore? Non è chiaro. Ciò che è certo è che la foto è stata immediatamente catturata da un utente con uno screenshot che è diventato virale.

Madame bacia Giulia Stabile: la foto pubblicata e poi cancellata

La foto pubblicata da Madame sul suo profilo ufficiale ritrae, appunto, una foto molto tenera della cantante e della ballerina. Nell’immagine Giulia e Madame si scambiano un bacio durante quello che sembra un momento privato. La foto poco dopo essere stata postata è scomparsa e questo fa ipotizzare che si trattasse di una immagine che non doveva finire online, destinata solo a Giulia Stabile e Madame.

La vincitrice di Amici 20 e la cantante d’altronde sono amiche da tantissimo tempo e hanno un legame fortissimo, testimoniato da messaggi pubblici e da dichiarazioni. A farle conoscere sarebbe stato Sangiovanni, cantante ed ex compagno di Giulia Stabile, ma soprattutto storico amico di Madame. Dopo l’incontro avvenuto nel 2021, le due sarebbero diventate molto amiche e non si sarebbero più lasciate, frequentandosi lontano dai riflettori.

Non a caso nel 2023 l’artista aveva invitato la ballerina sul palco del suo tour. Dopo quell’esperienza Giulia aveva condiviso su Instagram un post in cui ringraziava la rapper e parlava delle emozioni provate durante L’Amore Tour.

“Amo Madame da ormai 5 anni e ho sempre conservato nel cassetto il sogno di poter ballare per lei un giorno – aveva scritto -. La connessione che ho sentito tra noi sul palco è stata straordinaria”. L’artista aveva dunque risposto: “Sono felice che ci siamo trovate e trovate così bene artisticamente e umanamente. Cosa rara”.

L’amicizia di Madame e Giulia Stabile

Giulia Stabile e Madame sono state sempre unite anche per quanto riguardo i successi personali. La cantante infatti era intervenuta pubblicamente per difendere la star di Amici dopo che aveva ricevuto numerosi attacchi a causa della sua partecipazione al tour mondiale della star Rosalia.

“Vai a farti una corsa!”, aveva apostrofato Madame ad un hater che accusava Giulia di essere stata raccomandata per quel ruolo e di esserci arrivata solo grazie all’amicizia con Maria De Filippi.

Madame invece è tornata a fare musica, dopo un periodo di stop, pubblicando l’album Disincanto, che è già un successo. “Ciò che mi è successo rientra nella mia sfera privata – ha rivelato a Vanity Fair -. Preferisco non parlarne, o meglio: preferisco che a farlo sia la musica, questa. Ci sono stati momenti no, come accade a tutti. A volte l’emotività mi ha bloccato nel mio lavoro. Ma amo l’arte e amo tradurre tutto questo in musica. Scrivere mi ha tirata su”.

“È un album di dubbi, del resto sono una che si pone questioni scomode per carattere – ha spiegato -. Ho raccolto tante domande e poche risposte. Odio la divisione in bianco e nero: la vita non è così semplice. Mi capita spesso di vedere sui social dei life coach che elencano i “cinque punti con cui…”, “le cinque cose che…”. Mah, la realtà è molto più sfumata, non è così banale”.