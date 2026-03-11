Tre anni di silenzio e il ritorno in grande stile, nuovo album e numerose tappe per l'estate 2026: ecco il suo messaggio sentito ai fan

Il ritorno di Madame è una di quelle notizie che diventano virali immediatamente dopo il lancio. La celebre artista si è presa il proprio tempo per vivere e scrivere e, trascorsi 3 anni di silenzio, è pronta a tornare con Disincanto. Ecco tutto quello che sappiamo in merito al disco e ai prossimi impegni della cantautrice.

Nuovo disco per Madame

I fan di Madame l’hanno attesa a lungo, così come hanno fatto quelli di Angelina Mango. In entrambi i casi la pazienza è stata premiata. Chi vuol cantare qualcosa di personale e non soltanto una hit estiva, ha bisogno di tempo.

Madame ha così lavorato a un disco che poteva sentire proprio, il suo terzo in studio. Il titolo, come detto, è Disincanto e sarà disponibile in negozio e online da venerdì 17 aprile, per Sugar Music. Un progetto che nasce da una fase introspettiva, con brani che ruotano intorno a un concetto universale: la crucialità del disincanto, inteso come momento di rottura cardine per poter emergere dalle difficoltà con nuove consapevolezze (e se avete pensato a Temptation Island, c’è una coppia che ha accolto il primo figlio).

Il disco di Madame promette di parlare a tutti noi, concentrandosi su quelle tante illusioni che lentamente svaniscono. Ci affollano la mente ma non sono reali e lo scopriamo, spesso, nel peggiore dei modi. Si lascia così spazio alla realtà, che sconvolge e un po’ distrugge, certo, ma lascia poi spazio tra le macerie per una nuova fase.

Disincanto mira a raccontare proprio questo percorso emotivo, strutturato in diverse fasi. L’artista ha voluto accompagnare questo importante annuncio con una riflessione personale sul periodo di silenzio, trascorso ben distante dall’industria musicale:

“Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco”.

Madame in tour: i concerti del 2026

Se dal 17 aprile si avrà la possibilità di ascoltare il nuovo disco, quest’estate si potrà vedere Madame dal vivo finalmente. È stato infatti annunciato anche il suo nuovo tour. Concerti che ovviamente saranno un viaggio nella sua musica in toto, non soltanto nel recente lavoro. Quest’ultimo avrà però chiaramente uno spazio d’eccezione. I fan, intanto, sono già impegnati con i pre-order, tra CD classico, vinile con poster e varie edizioni speciali disponibili, compresa una autografata.

Ecco le date del Tour Estate 2026 di Madame: