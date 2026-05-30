Gracie Abrams, tour fenomenale: quando arriverà in Italia

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Gracie Abrams

Gracie Abrams ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Look at My Life Tour, che la porterà anche in Italia con due concerti già molto attesi dai fan. Dopo la crescita internazionale degli ultimi anni e il successo del suo pop intimo e confessionale, la cantautrice americana, figlia del regista J.J. Abrams, si prepara a una nuova stagione live tra Nord America, Regno Unito ed Europa. Gli appuntamenti italiani arriveranno nella parte finale del tour e accompagneranno l’uscita del nuovo album Daughter From Hell, confermando il momento d’oro di una delle voci più seguite della sua generazione.

Due date a Milano per Gracie Abrams

Il Look at My Life Tour partirà il 2 dicembre 2026 da Denver, in Colorado, e attraverserà Stati Uniti e Canada con 37 appuntamenti. Dopo la lunga parentesi nordamericana, Gracie Abrams porterà lo show anche in Europa e nel Regno Unito, con 27 concerti previsti a partire da Parigi. Tra le tappe più attese c’è proprio l’Italia, dove la cantante si esibirà per due sere consecutive all’Unipol Dome di Milano.

Le date italiane sono fissate per il 23 e il 24 maggio 2027, pochi giorni prima della chiusura del tour, prevista a Barcellona il 28 maggio. Una posizione importante nella tabella di marcia, quasi a confermare il legame sempre più forte tra Abrams e il pubblico europeo. Per l’artista, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo esponenziale la propria fanbase, il passaggio nelle arene rappresenta un salto di scala naturale: dalle canzoni ascoltate in cuffia, spesso vissute come piccole confessioni private, a palchi capaci di trasformare quella stessa vulnerabilità in un’esperienza collettiva.

Per quanto riguarda i biglietti, i fan che preordineranno il nuovo album Daughter From Hell (disponibile dal 17 luglio 2026) potranno accedere alla prevendita dal 2 giugno. La vendita generale, invece, partirà il 5 giugno. Una corsa che si preannuncia piuttosto accesa, considerando l’affetto che circonda la cantante e la curiosità per il nuovo progetto discografico.

Il nuovo album

Il disco Daughter From Hell arriva dopo The Secret of Us, pubblicato nel 2024, e dopo un periodo in cui la cantante ha consolidato la propria identità artistica, costruendo un linguaggio riconoscibile: fragile, romantico ma sempre molto diretto.

Il primo assaggio del nuovo progetto è Hit the Wall, singolo già pubblicato insieme al videoclip ufficiale. Un ritorno che segna una nuova fase per la cantante – che dal 2024 ha una relazione con l’attore Paul Mescal – pronta a portare nei palazzetti un repertorio sempre più ricco e una scrittura che continua a essere il suo tratto distintivo. Non a caso, proprio il modo in cui trasforma emozioni private in canzoni dal respiro globale è una delle ragioni del suo successo: Abrams non cerca l’effetto speciale a tutti i costi, preferisce lavorare sulle sfumature, sui pensieri che si ripetono, sulle relazioni che lasciano tracce anche quando sembrano finite.

La svolta è arrivata con i palchi condivisi con Olivia Rodrigo e Taylor Swift, tra il Sour Tour e il The Eras Tour. Sono poi arrivati i riconoscimenti: la candidatura ai Grammy Awards come miglior artista esordiente, quella per Us con Taylor Swift e, nel 2025, il premio come autrice dell’anno ai Billboard Women in Music. L’attesa per le due date italiane è quindi alle stelle e i fan sono già in fibrillazione.