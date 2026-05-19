Taylor Swift, il look bucolico a New York prima delle nozze con Travis Kelce

Tra un impegno ed un altro, nella loro "wedding era", Taylor Swift e Travis Kelce sono persino riusciti a ritagliarsi del tempo per un appuntamento romantico: sul look coutry-chic di lei, che anticipa una delle tendenze più forti dell'estate 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Taylor Swift e Travis Kelce a New York

Dopo aver collezionato una sequela da record di relazioni fallimentari e aver fondato una carriera su questo, demolendone i protagonisti in musica, come nella più bella delle fiabe moderne Taylor Swift ha trovato il grande amore. Quando meno se lo aspettava il lieto fine è arrivato, e come sappiamo porta il nome di Travis Kelce: la più amata tra le cantautrici statunitensi ed il giocatore di football americano convoleranno presto a nozze, e attualmente la loro agenda sembrerebbe somigliare ad un infinito susseguirsi di cerimonie.

Tra un appuntamento ed un altro di questa impegnativa wedding era, però, i due sono comunque riusciti a trovare il tempo per concedersi un romantico appuntamento a lume di candela: uno degli ultimi da fidanzati, pare. Il look da lei scelto per l’occasione, ovviamente, rispecchiava per filo e per segno quella rosea atmosfera e anticipava una delle tendenze moda più forti della prossima estate.

Taylor Swift, mise country-chic per l'(ultimo?) appuntamento romantico con Travis Kelce

Finalmente anche a New York si respira aria di primavera: lo si evince dalla romantica tenuta con cui Taylor Swift è stata fotografata nei pressi di uno dei suoi ristoranti preferiti di Soho, l’Or’esh, mano nella mano con il suo bel Travis Kelce. Parliamo di un delizioso abito midi color avorio, precisamente del modello “Ashlynn” di Dôen, caratterizzato da scollo a barca e gonna a ruota, e decorato da una stampa floreale nei toni del blu e del verde.

Completavano il look un paio di mules in morbida rafia firmate Aquazzura, le Twist 95 beige, ed una borsa a tracolla in rafia di Gerard Darel, la Le Funny. Al collo la star del pop indossava una collana a catena dorata, perfettamente intonata ai suoi orecchini pendenti ed anche al bracciale d’oro. I capelli, invece, erano intrecciati in uno chignon morbido mentre sulle labbra, questa volta, spiccava un rosa tenue anziché il solito rosso acceso.

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Una mise, questa, con un non so che di bucolico e che anticipa quella che sarà la nostra più grande ossessione nei caldi mesi a venire: verdi, praterie, un intenso sentore di fiori nell’aria ed un picnic con amici costituiscono i primi tre elementi che sovvengono alla mente alla vista delle collezioni haute couture dedicate all’estate 2026.

È tutto vero: ben presto la moda ci porterà lontano dalla frenesia urbana, con capi che sembreranno voler celebrare lo stile coutry-chic attraverso silhouette ariose, fantasie botaniche e una quantità di rouches e balze da far invidia ai personaggi de La casa nella prateria. Taylor docet.

Le nozze da sogno tra Taylor Swift e Travis Kelce: cosa sappiamo sull’abito da sposa della popstar

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce non smette di far sognare: dopo tre anni idilliaci i due sono prontissimi a sposarsi. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la fatidica data potrebbe coincidere con il prossimo 3 luglio, il che fa pensare che debba essere già tutto pronto.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come sarà il vestito da sposa della cantante? Stando ad alcune indiscrezioni, a tal proposito sarebbero stati di grande ispirazione gli iconici bridal look di Elizabeth Taylor. Si dice che il colpo di fulmine sia avvenuto proprio grazie alle fotografie vintage emerse durante la realizzazione dell’omonimo videoclip, e una fonte ha persino rivelato che la cantautrice starebbe valutando la possibilità di indossare un gioiello appartenuto proprio all’attrice, per rispettare la tradizione del “qualcosa di prestato”. Insomma, si prospettano davvero delle nozze da favola. Speriamo solo non segrete. Non di nuovo.