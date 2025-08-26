Fidanzati da circa due anni, la cantante di Shake it Off ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con Travis Kelce. e non manca l'anello

Getty Images Taylor Swift e Travis Kelce presto si sposeranno, arriva la proposta

Un carosello di immagini su Instagram e una frase ironica hanno segnato un annuncio che i fan aspettavano da tempo: Taylor Swift e Travis Kelce hanno scelto proprio questo momento per comunicare il loro fidanzamento ufficiale.

La cantautrice e la star dei Kansas City Chiefs hanno accompagnato le foto con le parole “Your English teacher and your gym teacher are getting married“. I social sono già incendiati, e l’anello è assolutamente indimenticabile.

Taylor Swift e Travis Kelce, la foto della proposta

Le immagini raccontano il copione da film: Travis inginocchiato in un giardino punteggiato da rose rosa e bianche, un gesto classico che non passa mai di moda e che, proprio per questo, funziona sempre.

Poi gli abbracci, il sì, l’emozione, lo sguardo complice, e quel dettaglio sulla mano di Taylor Swift che ha monopolizzato l’attenzione: un diamante dall’allure d’altri tempi che scintilla in primo piano. Non grande come quello che abbiamo visto troneggiare sulla mano di Georgina Rodriguez.

Il carosello di scatti su Instagram ha fatto il resto, trasformando un momento intimo in un racconto collettivo.

Come è fatto l’anello e quanto costa

Ma andiamo subito alla parte che probabilmente ci interessa di più, noi, gazze ladre di brillanti e di diamanti luccicanti. L’anello che Travis Kelce ha scelto per la sua Taylor presenta un diamante taglio antico montato su una fascia in oro, un design che richiama un’eleganza senza tempo. A idearlo insieme a lui è stata la designer Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry, scelta che ha dato vita a un pezzo unico, personalizzato nei minimi dettagli.

Il valore per il momento resta riservato, e questo alimenta ipotesi e discussioni online, specie per il fatto che ora sicuramente faranno a gara con l’amica Selena Gomez, anche lei fresca di proposta di matrimonio e con un anello dalla modica cifra di più di un milione di dollari. Se pensiamo a cosa potremmo fare con una cifra del genere, pensiamo pure a Selena che la indossa con nonchalance sull’anulare.

Sintonia e progetti futuri

Negli ultimi mesi, raccontano gli amici, Taylor e Travis hanno trovato quella sorta di coreografia quotidiana che fa sembrare tutto naturale: un equilibrio che profuma già di casa.

Si parla di progetti a lungo termine, di una famiglia da immaginare insieme, di un futuro visto non più come ipotesi ma come pagina già scritta.

La loro intesa sembra nutrirsi di dettagli apparentemente banali: lei che lascia biglietti pieni di affetto o piccoli regali scelti con cura, lui che risponde con la stessa tenerezza. Sintomi questi, di una coppia sana.

Un gioco sentimentale che, per Taylor Swift, è quasi una scoperta nuova: la leggerezza del sentirsi amata con semplicità, senza effetti speciali, ma con la costanza di chi c’è davvero. Quello che, insomma, vorrebbe ogni donna.

In aggiornamento