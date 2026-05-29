Matrimonio Taylor Swift, Gigi Hadid papabile damigella: tutte le celeb invitate

Dal possibile ruolo di Gigi Hadid a Selena Gomez, Ed Sheeran e Zoë Kravitz (con Harry Styles?): tutti i nomi delle celeb che potrebbero partecipare al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce non hanno ancora svelato i dettagli ufficiali del loro matrimonio, ma intorno alle nozze più attese del momento circolano già diverse indiscrezioni, supposizioni e polemiche. E ora anche i nomi degli invitati. Dalla musica alla moda, passando per Hollywood e NFL, la guest list sembra avere tutti gli ingredienti per trasformarsi in uno degli appuntamenti celebrity più glamour del 2026. E spunta il nome di Gigi Hadid come possibile damigella d’onore.

Taylor Swift, cosa sappiamo del matrimonio

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce continua a essere avvolto dal massimo riserbo. Non si sa niente sulla location e nessun dettaglio è trapelato se non la data: il 3 luglio 2026.

Inizialmente poi si era parlato di una cerimonia a New York durante il weekend del 4 luglio, ma con il passare del tempo questa ipotesi ha perso consistenza. Alcuni osservatori arrivano persino a suggerire che le prime informazioni siano state diffuse apposta per sviare l’attenzione di curiosi e paparazzi. Un approccio che non sorprenderebbe, considerando quanto Swift abbia sempre cercato di bilanciare l’enorme esposizione mediatica con la tutela della propria sfera privata.

Tra gli esempi che vengono spesso richiamati c’è il matrimonio estremamente discreto di Ed Sheeran e Cherry Seaborn, celebrato lontano dai riflettori. Secondo le indiscrezioni circolate negli Stati Uniti in queste ore e riportate da Page Six, la cantante avrebbe scelto di occuparsi personalmente degli inviti, contattando direttamente amici e persone particolarmente vicine alla coppia. Anche se c’è una regola nelle partecipazioni recapitate che sta facendo storcere il naso a più di un invitato. E proprio il cantautore britannico, legato da una lunga amicizia a Taylor, figurerebbe tra gli ospiti insieme alla moglie.

Gigi Hadid e Selena Gomez, le amiche che potrebbero avere un ruolo speciale

Tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Gigi Hadid. La modella, da anni nel cerchio più stretto di Taylor Swift, sarebbe stata invitata alle nozze e potrebbe persino comparire tra le damigelle. Un’ipotesi che non sorprende troppo: Gigi e Taylor hanno condiviso cene, serate newyorkesi, compleanni, momenti pubblici e privati, diventando una delle coppie di amiche più fotografate dello showbiz.

Accanto a lei, naturalmente, c’è Selena Gomez. Anche in questo caso il legame è di quelli che resistono al tempo che passa: Taylor e Selena sono amiche da oltre quindici anni e la loro complicità è stata spesso raccontata come una delle più sincere nel mondo dello spettacolo. Secondo le indiscrezioni, Selena sarebbe invitata insieme al marito Benny Blanco e anche per lei si parla di un possibile ruolo da damigella.

Se fosse confermato, sarebbe un dettaglio molto simbolico. Taylor era presente alle nozze di Selena e avrebbe anche pronunciato un discorso emozionante durante il ricevimento. Un cerchio che, ora, potrebbe chiudersi a parti invertite.

Zoë Kravitz ci sarà, in forse Harry Styles: tutti gli altri invitati

La lista degli invitati non si ferma alla musica e alla moda. Tra i nomi più interessanti c’è Zoë Kravitz, che sarebbe attesa alla cerimonia nonostante in passato si fosse parlato di presunte tensioni con Taylor. Più incerta, invece, la presenza di Harry Styles, legato sentimentalmente all’attrice e storico ex della cantante: secondo alcune voci, i suoi impegni di tour potrebbero tenerlo lontano dall’evento.

Tra le presenze più probabili figurano anche le sorelle Haim, amiche di lunga data di Taylor, e Cara Delevingne, che ha attraversato con lei diverse stagioni della sua vita pubblica e privata. Un’altra invitata che ha già acceso la curiosità è Suki Waterhouse: l’attrice e cantante avrebbe confermato la sua partecipazione e, con ironia, avrebbe ammesso di voler prendere qualche spunto per il proprio matrimonio con Robert Pattinson. “Nulla fa più paura della parte dell’organizzazione, giusto?”, avrebbe scherzato.

Dal lato di Travis Kelce, invece, non mancherà il mondo del football. Tra gli invitati più importanti ci sarebbe Andy Reid, allenatore dei Kansas City Chiefs e figura centrale nella carriera dello sportivo. Reid ha anche raccontato di conoscere Taylor da anni, attraverso il padre Scott Swift, grande appassionato di NFL.