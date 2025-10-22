Taylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio: l’indiscrezione

IPA Taylor Swift avrebbe invitato William e Kate al matrimonio

Chi altro poteva rendere le proprie nozze un evento a metà tra gli Oscar e un Royal Wedding, se non Taylor Swift? La popstar americana sta preparando il suo matrimonio col campione Travis Kelce come il “matrimonio dei matrimoni”, e pare intenzionata a non farsi mancare proprio nulla, nemmeno qualche ospite blasonato. Stando alle ultime indiscrezioni, Taylor avrebbe addirittura invitato il principe William e Kate Middleton a partecipare al grande giorno.

Taylor swift, i rapporti con i reali britannici

L’idea di ritrovarsi dei veri reali britannici come invitati alle nozze di Miss Swift non è poi così campata in aria. La cantante e la futura coppia reale si conoscono da tempo: si incrociarono nel 2013 a un gala di beneficenza a Kensington Palace, quando Taylor Swift trascinò un giovane William sul palco a cantare Livin’ on a Prayer con Jon Bon Jovi (una scena che ancora oggi il principe ricorda con un misto di divertimento e imbarazzo).

Da allora i rapporti sono rimasti cordiali e un insider conferma che tra Taylor e William c’è un’amicizia decennale, coltivata con “lettere private, biglietti motivazionali e auguri a Princess Catherine durante il suo anno più difficile”.

Nel giugno 2024 William portò due dei suoi figli, George e Charlotte, a vedere Taylor in concerto a Wembley (era il 42esimo compleanno del Principe) e il gruppetto si concesse persino un selfie backstage.

Di recente, quando Taylor Swift e Kelce hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale su Instagram ad agosto, William e Kate sono stati tra i primi a lasciare un like al post (piacevolmente sorprendentemente, anche Meghan Markle ha apprezzato con un like).

William e Kate in lista nozze? L’invito (quasi) reale di Taylor

Fonti anglosassoni rivelano che Taylor Swift avrebbe espresso il desiderio di avere i Principi di Galles tra gli invitati, forte del legame instaurato anni fa.

“Taylor sta organizzando il matrimonio dei matrimoni”, riferisce la famosa fonte privata citata dai media, “vuole usare le nozze non solo per celebrare l’amore, ma anche per ringraziare le persone che l’hanno accompagnata fino a qui”.

E tra queste “persone di ogni tipo” spuntano appunto i Windsor. Pare che la cantante abbia addirittura inviato lettere private a Kate Middleton negli ultimi tempi, complice l’ammirazione per come la Principessa ha affrontato un periodo difficile (come accennato, nel 2024 Kate ha combattuto contro un tumore, oggi in remissione).

Insomma, nulla è lasciato al caso: l’aspirante sposa vuole fare le cose in grande, mescolando il jet set dello spettacolo con il blue blood della monarchia. E se per caso i reali declinassero (impegni di corte permettendo), dicono i bene informati, Taylor Swift si accontenterebbe persino di un videomessaggio di auguri da mandare in onda al ricevimento.

Tra popstar e super vip: chi (altro) sarà invitato al matrimonio dell’anno?

Se il motto è “più siamo, meglio è”, possiamo aspettarci un parterre nuziale degno di Coachella. La stessa Taylor Swift lo ha lasciato intendere scherzando in TV: “Inviterò chiunque mi abbia mai rivolto la parola” ha detto ridendo, ospite al Graham Norton Show.

La cantante vuole un matrimonio extra large pur di evitare drammi da esclusi eccellenti. Via libera dunque a parenti, amici storici e colleghi celebri, tutti compresi nel biglietto d’ingresso per il grande giorno.

Qualche nome? È praticamente certa la presenza delle sue inseparabili bestie del cuore come Selena Gomez e Gigi Hadid, dell’amica modella Cara Delevingne, dell’attrice-sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge e perfino di Margaret Qualley.

Non mancheranno poi i compagni di avventure musicali e cinematografiche (chissà, magari un Ed Sheeran pronto a improvvisare un lento alla chitarra). Dall’entourage dello sposo, prevedibilmente, arriverà mezza Nfl: colleghi sportivi di Travis Kelce, amici di squadra e naturalmente Jason Kelce (fratello di Travis, nonché suo testimone designato) con la moglie.

I bene informati sussurrano di grandi esclusi per scelta. In particolare fa rumore il gossip su Blake Lively: l’attrice era una delle migliori amiche di Taylor, eppure pare non riceverà l’invito, complici rapporti ormai freddini tra le due.